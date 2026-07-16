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Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

15:00, 16 июля 2026
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ВСП уволил прокурора Олега Погрибного за внеслужебные связи и недостоверную декларацию добропорядочности.
Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности
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Высший совет правосудия поддержал решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 1 апреля 2026 года и уволил с должности прокурора Луганской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Олега Погрибного.

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Основанием для увольнения стали грубые нарушения прокурорской этики, конфликт интересов и представление недостоверных сведений в Декларации добропорядочности.

Обстоятельства дисциплинарного дела

Служебное расследование, проведенное Специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона, установило, что в период с 1 марта по 8 апреля 2025 года прокурор Погрибный вступил во внеслужебные отношения с одним из фигурантов уголовного производства.

Через мессенджер Signal он обсуждал и планировал свое содействие незаконному снятию с воинского учета военнообязанных лиц мобилизационного возраста. Речь идет о влиянии на должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с целью внесения недостоверных данных в реестр «Оберіг» за неправомерное вознаграждение.

Факт внеслужебного общения и планирования противоправных действий подтвержден данными с мобильного телефона фигуранта дела.

19 марта 2025 года, то есть в период совершения указанных действий, Олег Погрибный подал Декларацию добропорядочности прокурора, в которой заверил, что не совершал действий, порочащих звание прокурора. Комиссия квалифицировала это как представление заведомо недостоверных (неполных) сведений.

Решение КДКП и ВСП

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров установила нарушения:

  • ст. 19 Закона Украины «О прокуратуре»;
  • статей 4, 11, 16, 19, 21 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров.

Действия прокурора Погрибного квалифицированы как дисциплинарный проступок, порочащий звание прокурора, подрывающий авторитет органов прокуратуры и вызывающий сомнение в его объективности, беспристрастности и честности.

Высший совет правосудия, рассмотрев жалобы прокурора, оставил решение КДКП без изменений и уволил Олега Погрибного с должности в органах прокуратуры.

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прокурор увольнение КДКП ВСП

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Прокурора Луганской спецпрокуратуры Олега Погрибного уволили за связи с фигурантом дела и ложь в декларации добропорядочности

ВСП уволил прокурора Олега Погрибного за внеслужебные связи и недостоверную декларацию добропорядочности.

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