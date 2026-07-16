TikTok, Instagram и Facebook могут стать недоступными для детей до 13 лет: ЕС готовит новые правила

Детям до 13 лет предлагают разрешить пользоваться социальными сетями только в течение ограниченного времени и под присмотром взрослых.

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В Европе готовят новые правила для защиты детей в интернете. Еврокомиссия предлагает установить минимальный возраст, с которого несовершеннолетние смогут пользоваться социальными сетями без присмотра родителей.

Если рекомендации экспертов будут реализованы, дети до 13 лет смогут получать лишь ограниченный по времени доступ к отдельным платформам и только под контролем взрослых.

Кроме того, в ЕС планируют определить, какие онлайн-платформы представляют наибольшую угрозу для несовершеннолетних, а также рассмотреть возможность введения возрастных ограничений и для других цифровых сервисов.

Еврокомиссия предлагает установить минимальный возраст для пользования соцсетями

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС ввести минимальный возраст, с которого дети смогут пользоваться социальными сетями без родительского присмотра.

Она представила доклад экспертной группы, которую создала в прошлом году для подготовки рекомендаций по борьбе с вредным влиянием социальных сетей на детей.

По словам главы Еврокомиссии, новый подход направлен не на полный запрет доступа детей к социальным платформам, а на введение возрастных ограничений, которые будут соответствовать их возрасту и уровню развития.

Какие ограничения предлагают для детей до 13 лет

В докладе экспертной группы рекомендуется, чтобы дети младше 13 лет пользовались социальными сетями только при условии:

ограниченного времени пребывания на платформах;

присмотра со стороны родителей или других взрослых.

Также эксперты рекомендуют не допускать детей к экранам до трехлетнего возраста. После этого знакомство с цифровыми технологиями и социальными сетями должно происходить постепенно и под контролем взрослых до достижения 13 лет.

Почему ЕС ужесточает правила для детей

Инициатива стала продолжением многолетней политики Европейского союза по снижению рисков, которые социальные сети могут представлять для психического и физического здоровья детей.

В то же время в ЕС подчеркивают, что родители должны иметь возможность контролировать, когда и при каких условиях дети начинают пользоваться социальными сетями. Предполагается, что новые правила не дадут мгновенного результата, однако должны постепенно изменить подходы к использованию цифровых платформ детьми.

Возрастные ограничения могут распространить и на другие онлайн-сервисы

Европейская комиссия также планирует рассмотреть возможность введения возрастных ограничений для других онлайн-сервисов. Кроме того, начнется работа по определению платформ, которые могут представлять наибольшую опасность для несовершеннолетних.

Отдельно предлагается внедрить поэтапный доступ к цифровым сервисам в зависимости от возраста пользователей, чтобы дети постепенно получали доступ к различным технологиям по мере взросления.

Соцсети уже сейчас устанавливают возрастные ограничения

В настоящее время большинство социальных сетей уже ограничивает регистрацию пользователей младше 13 лет. Это связано с правилами ЕС по защите персональных данных, согласно которым дети такого возраста не могут самостоятельно давать согласие на обработку своих персональных данных.

Новые предложения Европейской комиссии предусматривают не только сохранение возрастного порога, но и усиление роли родительского контроля, а также внедрение постепенного доступа детей к цифровой среде в зависимости от их возраста.

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