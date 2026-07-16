  1. В мире

TikTok, Instagram и Facebook могут стать недоступными для детей до 13 лет: ЕС готовит новые правила

13:14, 16 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Детям до 13 лет предлагают разрешить пользоваться социальными сетями только в течение ограниченного времени и под присмотром взрослых.
TikTok, Instagram и Facebook могут стать недоступными для детей до 13 лет: ЕС готовит новые правила
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европе готовят новые правила для защиты детей в интернете. Еврокомиссия предлагает установить минимальный возраст, с которого несовершеннолетние смогут пользоваться социальными сетями без присмотра родителей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Если рекомендации экспертов будут реализованы, дети до 13 лет смогут получать лишь ограниченный по времени доступ к отдельным платформам и только под контролем взрослых.

Кроме того, в ЕС планируют определить, какие онлайн-платформы представляют наибольшую угрозу для несовершеннолетних, а также рассмотреть возможность введения возрастных ограничений и для других цифровых сервисов.

Еврокомиссия предлагает установить минимальный возраст для пользования соцсетями

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС ввести минимальный возраст, с которого дети смогут пользоваться социальными сетями без родительского присмотра.

Она представила доклад экспертной группы, которую создала в прошлом году для подготовки рекомендаций по борьбе с вредным влиянием социальных сетей на детей.

По словам главы Еврокомиссии, новый подход направлен не на полный запрет доступа детей к социальным платформам, а на введение возрастных ограничений, которые будут соответствовать их возрасту и уровню развития.

Какие ограничения предлагают для детей до 13 лет

В докладе экспертной группы рекомендуется, чтобы дети младше 13 лет пользовались социальными сетями только при условии:

  • ограниченного времени пребывания на платформах;
  • присмотра со стороны родителей или других взрослых.

Также эксперты рекомендуют не допускать детей к экранам до трехлетнего возраста. После этого знакомство с цифровыми технологиями и социальными сетями должно происходить постепенно и под контролем взрослых до достижения 13 лет.

Почему ЕС ужесточает правила для детей

Инициатива стала продолжением многолетней политики Европейского союза по снижению рисков, которые социальные сети могут представлять для психического и физического здоровья детей.

В то же время в ЕС подчеркивают, что родители должны иметь возможность контролировать, когда и при каких условиях дети начинают пользоваться социальными сетями. Предполагается, что новые правила не дадут мгновенного результата, однако должны постепенно изменить подходы к использованию цифровых платформ детьми.

Возрастные ограничения могут распространить и на другие онлайн-сервисы

Европейская комиссия также планирует рассмотреть возможность введения возрастных ограничений для других онлайн-сервисов. Кроме того, начнется работа по определению платформ, которые могут представлять наибольшую опасность для несовершеннолетних.

Отдельно предлагается внедрить поэтапный доступ к цифровым сервисам в зависимости от возраста пользователей, чтобы дети постепенно получали доступ к различным технологиям по мере взросления.

Соцсети уже сейчас устанавливают возрастные ограничения

В настоящее время большинство социальных сетей уже ограничивает регистрацию пользователей младше 13 лет. Это связано с правилами ЕС по защите персональных данных, согласно которым дети такого возраста не могут самостоятельно давать согласие на обработку своих персональных данных.

Новые предложения Европейской комиссии предусматривают не только сохранение возрастного порога, но и усиление роли родительского контроля, а также внедрение постепенного доступа детей к цифровой среде в зависимости от их возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети ЕС Facebook TikTok Instagram соцсети Евросоюз

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разграничил пеню и проценты за аванс по делу о поставке товаров для ВСУ

Верховный Суд вернул на новое рассмотрение дело о взыскании процентов за пользование средствами предварительной оплаты по контракту на поставку продукции оборонного назначения.

Капитальный ремонт жилья, обустройство пандусов и ремонт укрытий не подпадают под освобождение от НДС

ГНС объяснила, в каких случаях капитальный ремонт жилья, обустройство пандусов и ремонт укрытий не подпадают под освобождение от НДС, даже если работы финансируются из бюджета.

Не уволили, несмотря на нарушения: ВСП отложил рассмотрение рекомендации ВККС об увольнении судьи Натальи Семеновой

Высший совет правосудия отложил рассмотрение рекомендации об увольнении судьи Натальи Семеновой.

Пенсионный фонд пытался оспорить производственный характер смерти врача от COVID-19: что решил Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, кто решает, связана ли смерть медика от COVID-19 с исполнением профессиональных обязанностей.

Женщины в ВСУ: почему добровольное вступление не дает права уволиться в любой момент

Какие правила действуют в 2026 году для увольнения женщин с военной службы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]