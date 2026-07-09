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Столкновение с ТЦК во Львове: толпа перевернула служебный автомобиль, назначено расследование, видео

08:21, 9 июля 2026
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Львовский областной ТЦК проведет служебное расследование правомерности действий военных во время оповещения мужчины 1996 года рождения.
Столкновение с ТЦК во Львове: толпа перевернула служебный автомобиль, назначено расследование, видео
Фото: Суспильне Львов/Грицан Ирина
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Вечером 8 июля во Львове на перекрестке проспекта Красной Калины и улицы Коломыйской произошел конфликт во время проведения мобилизационных мероприятий. Спор между военнослужащими и присутствующими перерос в столкновение с применением физической силы.

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Во время инцидента был перевернут и поврежден служебный автомобиль Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). На месте происшествия собралась большая группа людей.

Как сообщила «Суспильному» пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Алина Подрейко, предварительно установлено, что во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации правоохранители выявили мужчину 1996 года рождения, который с 12 июня находился в розыске за уклонение от военной службы.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в связи с инцидентом в Сихове провел срочное совещание с представителями правоохранительных органов. По его словам, все лица, которые препятствовали законной деятельности правоохранителей, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

В то же время Козицкий сообщил, что Львовский областной ТЦК и СП проведет служебное расследование действий своих военнослужащих во время инцидента.

В Львовском областном ТЦК и СП рассказали, что конфликт начался около 21:30 после остановки мужчины для проверки военно-учетных документов. По данным учреждения, он находился в розыске как нарушитель воинского учета с 12 июня. Мужчину доставили в ТЦК, а по состоянию на полночь 9 июля направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

В ТЦК также заявили, что после этого группа оповещения, оставшаяся на месте, столкнулась с агрессивным поведением группы неизвестных лиц. По их версии, люди окружили служебный транспорт военнослужащих, повредили его, а затем перевернули автомобиль.

Видео с места происшествия распространили местные Telegram-каналы.

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