Мошенники через TikTok и фишинговые сайты собрали более миллиона гривен, выдавая себя за благотворительные организации
Полиция разоблачила группу лиц, которые под видом оказания «помощи» от благотворительных и международных организаций завладели средствами граждан на сумму более 1 миллиона гривен. Об этом сообщили в Нацполиции.
Фигуранты организовывали онлайн-трансляции в TikTok, представляясь якобы представителями Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, благотворительного фонда «Вернись живым», Красного Креста и UNICEF.
Благодаря методам социальной инженерии и использованию фишинговых ресурсов они вводили граждан в заблуждение, заставляя передавать конфиденциальные банковские данные. Среди потерпевших были и военнослужащие ВСУ.
По данным полиции, организаторы координировали работу группы, распределяли роли между участниками, контролировали финансовые потоки и обеспечивали функционирование сети фишинговых сайтов, которые копировали официальные страницы известных организаций.
Исполнители проводили прямые эфиры в TikTok, убеждая людей предоставить данные банковских карт якобы для получения выплат. Для повышения доверия они использовали поддельные документы и фальшивые подтверждения переводов.
В некоторых случаях потерпевших заставляли осуществлять «тестовые платежи» на подконтрольные счета — якобы для проверки карт.
По завершении мошеннических кампаний участники схемы удаляли аккаунты, контент и переписку с жертвами, а также блокировали контакты пострадавших.
Киберполицейские задокументировали деятельность группировки. При силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции было проведено 21 обыск на территории Житомирской области — по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, почти два десятка мобильных телефонов, цифровые носители информации, более 50 банковских карт, более 120 SIM-карт и слотов к ним, наличные деньги, записи, а также восемь автомобилей.
Фото: Нацполиция
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