Мошенники через TikTok и фишинговые сайты собрали более миллиона гривен, выдавая себя за благотворительные организации

Организаторы проводили прямые эфиры и убеждали пользователей в «получении выплат» от международных организаций.

Фото: Нацполиция

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция разоблачила группу лиц, которые под видом оказания «помощи» от благотворительных и международных организаций завладели средствами граждан на сумму более 1 миллиона гривен. Об этом сообщили в Нацполиции.

Фигуранты организовывали онлайн-трансляции в TikTok, представляясь якобы представителями Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, благотворительного фонда «Вернись живым», Красного Креста и UNICEF.

Благодаря методам социальной инженерии и использованию фишинговых ресурсов они вводили граждан в заблуждение, заставляя передавать конфиденциальные банковские данные. Среди потерпевших были и военнослужащие ВСУ.

По данным полиции, организаторы координировали работу группы, распределяли роли между участниками, контролировали финансовые потоки и обеспечивали функционирование сети фишинговых сайтов, которые копировали официальные страницы известных организаций.

Исполнители проводили прямые эфиры в TikTok, убеждая людей предоставить данные банковских карт якобы для получения выплат. Для повышения доверия они использовали поддельные документы и фальшивые подтверждения переводов.

В некоторых случаях потерпевших заставляли осуществлять «тестовые платежи» на подконтрольные счета — якобы для проверки карт.

По завершении мошеннических кампаний участники схемы удаляли аккаунты, контент и переписку с жертвами, а также блокировали контакты пострадавших.

Киберполицейские задокументировали деятельность группировки. При силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции было проведено 21 обыск на территории Житомирской области — по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, почти два десятка мобильных телефонов, цифровые носители информации, более 50 банковских карт, более 120 SIM-карт и слотов к ним, наличные деньги, записи, а также восемь автомобилей.

Фото: Нацполиция

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.