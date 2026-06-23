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Шахраї через TikTok і фішингові сайти зібрали понад мільйон гривень, видаючи себе за БО

20:27, 23 червня 2026
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Організатори проводили прямі ефіри та переконували користувачів у «отриманні виплат» від міжнародних організацій.
Шахраї через TikTok і фішингові сайти зібрали понад мільйон гривень, видаючи себе за БО
Фото: Нацполіція
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Поліція викрила групу осіб, які під виглядом надання «допомоги» від благодійних і міжнародних організацій заволоділи коштами громадян на суму понад 1 мільйон гривень. Про це повідомили в Нацполіції.

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Фігуранти організовували онлайн-трансляції у TikTok, представляючись нібито представниками Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, благодійного фонду «Повернись живим», Червоного Хреста та UNICEF.

Завдяки методам соціальної інженерії та використанню фішингових ресурсів вони вводили громадян в оману, змушуючи передавати конфіденційні банківські дані. Серед потерпілих були й військовослужбовці ЗСУ.

За даними поліції, організатори координували роботу групи, розподіляли ролі між учасниками, контролювали фінансові потоки та забезпечували функціонування мережі фішингових сайтів, які копіювали офіційні сторінки відомих організацій.

Виконавці проводили прямі ефіри у TikTok, переконуючи людей надати дані банківських карток нібито для отримання виплат. Для підвищення довіри вони використовували підроблені документи та фальшиві підтвердження переказів.

У деяких випадках потерпілих змушували здійснювати «тестові платежі» на підконтрольні рахунки — нібито для перевірки карток.

Після завершення шахрайських кампаній учасники схеми видаляли акаунти, контент і переписки з жертвами, а також блокували контакти постраждалих.

Кіберполіцейські задокументували діяльність угруповання. За силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції було проведено 21 обшук на території Житомирської області — за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах.

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, майже два десятки мобільних телефонів, цифрові носії інформації, понад 50 банківських карток, понад 120 SIM-карт і слотів до них, готівку, записи, а також вісім автомобілів.

Фото: Нацполіція

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Національна поліція поліція шахрай гроші

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