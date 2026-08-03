Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Суд став на бік вдови військовослужбовця, визнавши незаконною відмову ТЦК оформити документи для отримання допомоги.

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Після загибелі військовослужбовця, якого під час проходження служби вбив командир, його вдова зіткнулася з відмовою в оформленні документів для отримання передбачених законом соціальних гарантій.

ТЦК повернув її заяви на доопрацювання, пославшись, зокрема, на відсутність постанови про закриття кримінального провадження.

Однак Черкаський окружний адміністративний суд визнав такий підхід неправомірним і зазначив, що чинне законодавство не пов’язує оформлення документів із завершенням кримінального провадження чи набранням законної сили обвинувальним вироком.

Обставини справи

Позивачкою у справі стала вдова військовослужбовця, який загинув у грудні 2024 року під час проходження військової служби. Як встановив суд, військовий помер від вогнепального поранення голови внаслідок умисного вбивства у місці тимчасового розташування підрозділу. Водночас службове розслідування встановило, що смерть настала під час проходження військової служби, однак не була пов’язана із захистом Батьківщини, оскільки не була спричинена діями противника. Причинний зв’язок смерті з проходженням військової служби підтвердила військово-лікарська комісія.

У вересні 2025 року вдова звернулася до ТЦК та СП із заявами про призначення одноразової грошової допомоги та про встановлення статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця.

Після розгляду документів заяви були повернуті на доопрацювання. Як зазначив відповідач, позивачка не надала постанову про закриття кримінального провадження щодо смерті військовослужбовця та окремі документи судово-медичної експертизи. Крім того, ТЦК та СП не склав і не подав до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України висновок щодо можливості призначення одноразової грошової допомоги.

Позивачка вказувала, що законодавство не ставить оформлення документів для призначення допомоги у залежність від завершення кримінального провадження або наявності обвинувального вироку.

Що встановив суд

Дослідивши Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Порядок №975 та Положення Міністерства оборони №530, суд зазначив, що після отримання заяви та документів уповноважений орган повинен скласти висновок щодо наявності або відсутності підстав для призначення одноразової грошової допомоги та разом із документами подати його до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України.

Суд звернув увагу, що Порядок №975 та Положення №530 не ставлять можливість складання такого висновку у залежність від закриття кримінального провадження, відкритого за фактом смерті військовослужбовця, або від ухвалення обвинувального вироку. Саме тому посилання відповідача на незавершене кримінальне провадження не могло бути підставою для неприйняття передбачених законодавством процесуальних дій.

При цьому суд окремо наголосив, що остаточне рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги приймає Міністерство оборони України як розпорядник бюджетних коштів, тоді як ТЦК та СП виконує функцію оформлення висновку та направлення необхідних документів.

Суд врахував вирок у кримінальній справі

Під час розгляду адміністративної справи вже набрав законної сили вирок Дніпровського районного суду Дніпропетровської області, яким командира артилерійської батареї було визнано винним в умисному вбивстві підлеглого військовослужбовця.

Як встановлено вироком, офіцер із мотивів помсти за звернення підлеглого до ДБР щодо вимагання неправомірної вигоди спочатку демонстративно здійснив кілька спусків курка біля голови військовослужбовця, після чого зарядив пістолет бойовими набоями та смертельно поранив його. За сукупністю злочинів суд призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Чому суд визнав незаконною відмову у видачі посвідчення

Оцінюючи вимоги щодо видачі посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув під час проходження військової служби, суд зазначив, що Порядок №379 містить вичерпний перелік документів, необхідних для отримання такого посвідчення.

Водночас цей Порядок не передбачає обов’язку заявника подавати постанову про закриття кримінального провадження.

Суд встановив, що матеріали справи підтверджують загибель військовослужбовця внаслідок умисного вбивства та не містять доказів того, що його смерть була пов’язана із вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення. Крім того, висновок судово-токсикологічного дослідження підтверджував відсутність алкоголю в крові загиблого.

За таких обставин справи 580/197/26 суд дійшов висновку, що наведені відповідачем підстави для повернення заяви та документів на доопрацювання не ґрунтувалися на вимогах Порядку №379.

Що вирішив суд

Черкаський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК та СП щодо нескладення та неподання до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України висновку і документів для вирішення питання про призначення одноразової грошової допомоги. Також суд зобов’язав ТЦК повторно розглянути заяву позивачки, скласти відповідний висновок та подати його до Міністерства оборони України.

Крім того, суд визнав протиправною відмову у видачі посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув під час проходження військової служби, та зобов’язав повторно розглянути відповідну заяву з урахуванням правових висновків суду.

У задоволенні вимоги щодо оформлення документів для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника суд відмовив, оскільки встановив, що із такою заявою позивачка до ТЦК та СП не зверталася, а тому це питання відповідачем не розглядалося.

Також суд стягнув на користь позивачки 605,60 грн судового збору.

У цьому рішенні суд звернув увагу на те, що Порядок №975 та Порядок №379 не ставлять оформлення документів для призначення одноразової грошової допомоги чи видачі посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця у залежність від завершення кримінального провадження або набрання законної сили обвинувальним вироком.

Водночас суд підтвердив розмежування повноважень між ТЦК та СП і Міністерством оборони України: уповноважений орган має оформити та направити необхідні документи, а остаточне рішення щодо призначення або відмови у призначенні одноразової грошової допомоги ухвалює Міністерство оборони України.

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