Батько з інвалідністю хотів стягнути із сина-студента 1500 грн аліментів: вирішальною стала одна обставина

Позивач не довів потреби у матеріальній допомозі, адже отримує пенсію та підтримку від іншого повнолітнього сина.

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Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області відмовив у задоволенні позову батька про стягнення аліментів із повнолітнього сина-студента. Суд наголосив, що сам по собі факт непрацездатності не породжує автоматично обов’язку повнолітніх дітей утримувати батьків. Для стягнення аліментів позивач повинен довести не лише свою непрацездатність, а й те, що він дійсно потребує матеріальної допомоги.

Батько вимагав аліменти від сина

Суд розглянув справу за позовом чоловіка до свого повнолітнього сина про стягнення аліментів на утримання непрацездатного батька.

Позивач зазначав, що є особою з інвалідністю II групи та пенсіонером, а після розірвання шлюбу проживає окремо. Він звернувся до сина з письмовою вимогою про надання матеріального утримання, однак відповіді не отримав. У зв’язку з цим чоловік просив суд стягнути з відповідача аліменти у розмірі 1500 грн щомісяця.

Що заперечував син

Відповідач позов не визнав. Він пояснив, що навчається на третьому курсі Національного транспортного університету за денною формою, не має постійного заробітку та живе за рахунок академічної стипендії і матеріальної допомоги від матері. Крім того, він вказав, що батько вже отримує фінансову підтримку від іншого повнолітнього сина, тому підстав для стягнення аліментів немає.

Які обставини встановив суд

Під час розгляду справи суд підтвердив, що позивач дійсно є особою з інвалідністю II групи та отримує пенсію.

Також суд встановив, що відповідач є студентом денної форми навчання, його основним доходом є академічна стипендія, мати регулярно перераховує йому кошти, а інший повнолітній син систематично надає матеріальну допомогу батькові.

Чому суд відмовив у позові

Суд звернув увагу на положення статей 202 та 204 Сімейного кодексу України, а також роз’яснення Пленуму Верховного Суду.

У рішенні зазначено, що право непрацездатних батьків на утримання від повнолітніх дітей виникає лише за наявності двох обов’язкових умов: батьки є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги.

Суд у справі 695/1167/26 підкреслив, що сам по собі факт непрацездатності, зокрема через інвалідність або досягнення пенсійного віку, не породжує автоматично обов’язку повнолітніх дітей сплачувати аліменти. При вирішенні таких спорів необхідно оцінювати матеріальне становище батьків, зокрема отримання ними пенсії, державної підтримки, інших доходів або допомоги від інших осіб.

Оцінюючи наявність потреби у матеріальній допомозі, суд врахував, що позивач отримує пенсію та матеріальну підтримку від іншого повнолітнього сина. За таких обставин суд дійшов висновку, що позивач не довів потреби у матеріальній допомозі, яка є однією з обов’язкових умов виникнення обов’язку повнолітніх дітей утримувати батьків.

Висновок суду

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області відмовив у задоволенні позову про стягнення аліментів із повнолітнього сина.

Рішення може бути оскаржене до Черкаського апеляційного суду в установленому законом порядку.

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