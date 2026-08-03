На трасі Київ — Ковель — Ягодин через спеку розплавився асфальт
09:18, 3 серпня 2026
Через високу температуру повітря сталося деформування дорожнього покриття.
На Житомирщині поблизу села Йосипівка через високу температуру повітря сталося деформування дорожнього покриття на автомобільній дорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин.
Як повідомили у поліції, пошкодження зафіксували на 125 км траси.
Через ускладнений рух транспорту на цій ділянці в обох напрямках об’їзд місця деформації здійснювався узбіччям.
На місце події викликали відповідні служби.
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