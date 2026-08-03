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На який термін видають посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземцям

08:12, 3 серпня 2026
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Міграційна служба нагадала, на який термін може бути видана посвідка на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства.
На який термін видають посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземцям
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Посвідка на тимчасове проживання видається на строк відповідно до поданих документів, але не більш як на один рік, за винятком деяких випадків. Про це нагадала Міграційна служба.

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Серед них:

- Іноземцям та особам без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, посвідка видається на період роботи в Україні, який зазначається в дозволі на застосування праці.

- Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, посвідка видається на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту.

- Іноземцям та особам без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, посвідка видається на два роки.

- Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, посвідка видається на період навчання, який визначається наказом закладу освіти про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.

- Іноземцям та особам без громадянства, які зазначені в частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», посвідка видається на три роки.

- Іноземцям та особам без громадянства, які зазначені в частині двадцять четвертій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», посвідка видається на чотири роки.                                                                                                                                                                                            

- Іноземцям та особам без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України посвідка видається на строк дії контракту про проходження військової служби та шість місяців з дня його припинення (розірвання), крім випадків припинення (розірвання) контракту, передбачених частиною дев’ятнадцятою статті 4 цього Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

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міграційна служба

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