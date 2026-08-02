Іспанія перекриває морський кордон: біля Сеути зводять плавучий бар’єр від мігрантів

Плавуче загородження довжиною 500 метрів має посилити охорону морського кордону Іспанії та стримати потік нелегальних мігрантів до Сеути.

фото: Bild

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Іспанія розпочала встановлення плавучого бар’єра біля прикордонного пункту Тарахаль у Сеуті, щоб запобігти незаконному перетину кордону морем. Таке рішення ухвалили після серії спроб нелегальних мігрантів дістатися іспанського анклаву водним шляхом, повідомляє Bild.

За даними уряду Іспанії, загальна довжина загородження становитиме 500 метрів. Конструкція виступатиме над поверхнею води на 30–70 сантиметрів, а під водою сягатиме приблизно одного метра. Для додаткової стійкості її закріплять буями.

У бар’єрі передбачать спеціальний прохід, яким зможуть користуватися патрульні катери іспанської поліції.

Події в Сеуті привернули увагу Європейського Союзу. Низка держав-членів закликала посилити охорону зовнішніх кордонів ЄС у зв’язку зі зростанням міграційного тиску.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що спроби масового прориву через кордон є посяганням на суверенітет держави. Водночас уряд наголосив, що прибуття мігрантів до Сеути не надає їм права на вільне пересування територією Шенгенської зони.

Усіх осіб, які намагаються залишити анклав поромом або літаком, перевіряють співробітники поліції.

Нагадаємо, Іспанія направила військових до Сеути через різке зростання потоку нелегальних мігрантів. Таке рішення уряд ухвалив після того, як за останній тиждень до північноафриканського анклаву незаконно потрапили близько 1,5 тисячі людей, які перепливли море з Марокко.

Також повідомлялося, що Італія ухвалила рішення про закриття морських і повітряних кордонів з Іспанією та призупинення дії Шенгенської угоди через загострення міграційної кризи в Сеуті.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив про підтримку Іспанії на тлі міграційної кризи в Сеуті та повідомив про посилення контролю на французько-іспанському кордоні.

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