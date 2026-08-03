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Укрпошта з 1 серпня друкуватиме персональні дані на чеках за комуналку на вимогу НБУ

11:05, 3 серпня 2026
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Компанія заявила, що такі вимоги встановлені постановами Правління НБУ.
Укрпошта з 1 серпня друкуватиме персональні дані на чеках за комуналку на вимогу НБУ
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АТ «Укрпошта» повідомило, що з 1 серпня на паперових чеках під час оплати комунальних та інших платежів друкуватимуться персональні дані платників.

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Як зазначили у компанії, ці вимоги встановлені постановами Правління НБУ № 163 від 29.07.2022 та № 103 від 25.09.2018 (з останніми змінами) та відповідних інструкцій, затверджених ними. Усі надавачі фінансових послуг (банки, поштові оператори) зобов’язані друкувати дані клієнтів на паперових чеках.

Відтепер у паперових чеках можуть зазначатися:

  • повне ім’я платника;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • повний номер банківської картки у разі оплати карткою або її поповнення.

В «Укрпошті» заявили, що не погоджуються з такими вимогами, оскільки вважають їх такими, що не відповідають міжнародним стандартам захисту персональних даних.

Компанія вже звернулася до Національного банку України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини із пропозицією переглянути ці правила.

Водночас, поки відповідні норми залишаються чинними, поштовий оператор зобов’язаний їх виконувати.

В «Укрпошті» також пояснили, що клієнтам, які раніше вже надавали свій РНОКПП під час отримання соціальних виплат, «Зимової підтримки», енергозберігаючих ламп чи інших послуг, повторно повідомляти ці дані не потрібно.

Водночас, якщо дані відсутні в системі, оператор попросить одноразово надати їх.

Клієнтам також рекомендують утилізувати чеки, які їм більше не потрібні. Всі відомості про платежі АТ «Укрпошта» зберігає в електронному вигляді відповідно до законодавства.

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НБУ Укрпошта

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