ДГЕ відхилила відвід міжнародних експертів, заявлений кандидатом на посаду судді КСУ Сергієм Сотніковим

Під час конкурсу на посаду судді Конституційного Суду України Сергій Сотніков подав заяву про відвід іноземних членів Дорадчої групи експертів та їхніх заступників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорадча група експертів розглянула та одноголосно відмовила у задоволенні заяви про відвід іноземних членів Групи та їхніх заступників, яку подав кандидат на посаду судді Конституційного Суду України Сергій Сотніков.

Кандидат, який обіймає посаду судді Північного апеляційного господарського суду, мотивував свою вимогу незгодою з нормами профільного закону та самим фактом залучення міжнародних фахівців до процедури оцінювання.

За словами голови ДГЕ, кандидат мотивував заяву незгодою з окремими положеннями Закону України «Про Конституційний Суд України», затвердженою процедурою оцінювання кандидатів, а також залученням міжнародних експертів до формування складу та роботи Дорадчої групи експертів.

Під час розгляду заяви ДГЕ зазначила, що вона не містить передбачених частиною 30 статті 10-2 Закону України «Про Конституційний Суд України» підстав для відводу. Зокрема, кандидат не навів обставин, які б свідчили про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів або особистих чи ділових зв’язків із членами ДГЕ.

У рішенні Дорадча група експертів наголосила, що незгода кандидата із законодавчим регулюванням або процедурою проведення конкурсу сама по собі не є юридичною підставою для відводу членів комісії.

За результатами розгляду заяви ДГЕ відмовила у відводі міжнародних експертів Морін О’Коннор, Ганни Сухоцької та Алеша Залара, які продовжили участь у процедурі оцінювання кандидата.

Кандидат на посаду судді Конституційного Суду України Сергій Сотніков не з’явився на співбесіду, оскільки 1 серпня 2026 року подав офіційну заяву про неможливість своєї особистої участі. Згідно з Методологією ДГЕ (ч. 6 ст. 7), неявка кандидата на співбесіду, незалежно від причин, не перешкоджає проведенню його оцінювання.

Таким чином, Дорадча група встановить відповідність кандидата критерію високих моральних якостей заочно на підставі наявних матеріалів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.