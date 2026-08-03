  1. Публікації
  2. / В Україні

ДГЕ відхилила відвід міжнародних експертів, заявлений кандидатом на посаду судді КСУ Сергієм Сотніковим

11:20, 3 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час конкурсу на посаду судді Конституційного Суду України Сергій Сотніков подав заяву про відвід іноземних членів Дорадчої групи експертів та їхніх заступників.
ДГЕ відхилила відвід міжнародних експертів, заявлений кандидатом на посаду судді КСУ Сергієм Сотніковим
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорадча група експертів розглянула та одноголосно відмовила у задоволенні заяви про відвід іноземних членів Групи та їхніх заступників, яку подав кандидат на посаду судді Конституційного Суду України Сергій Сотніков.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Кандидат, який обіймає посаду судді Північного апеляційного господарського суду, мотивував свою вимогу незгодою з нормами профільного закону та самим фактом залучення міжнародних фахівців до процедури оцінювання.

За словами голови ДГЕ, кандидат мотивував заяву незгодою з окремими положеннями Закону України «Про Конституційний Суд України», затвердженою процедурою оцінювання кандидатів, а також залученням міжнародних експертів до формування складу та роботи Дорадчої групи експертів.

Під час розгляду заяви ДГЕ зазначила, що вона не містить передбачених частиною 30 статті 10-2 Закону України «Про Конституційний Суд України» підстав для відводу. Зокрема, кандидат не навів обставин, які б свідчили про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів або особистих чи ділових зв’язків із членами ДГЕ.

У рішенні Дорадча група експертів наголосила, що незгода кандидата із законодавчим регулюванням або процедурою проведення конкурсу сама по собі не є юридичною підставою для відводу членів комісії.

За результатами розгляду заяви ДГЕ відмовила у відводі міжнародних експертів Морін О’Коннор, Ганни Сухоцької та Алеша Залара, які продовжили участь у процедурі оцінювання кандидата.

Кандидат на посаду судді Конституційного Суду України Сергій Сотніков не з’явився на співбесіду, оскільки 1 серпня 2026 року подав офіційну заяву про неможливість своєї особистої участі. Згідно з Методологією ДГЕ (ч. 6 ст. 7), неявка кандидата на співбесіду, незалежно від причин, не перешкоджає проведенню його оцінювання.

Таким чином, Дорадча група встановить відповідність кандидата критерію високих моральних якостей заочно на підставі наявних матеріалів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]