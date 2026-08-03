Квота з’їзду суддів у КСУ: хто пройшов співбесіди з ДГЕ

Дорадча група експертів оцінює доброчесність претендентів на мантію судді КСУ: підсумки циклу співбесід 31 липня.

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Публічні співбесіди кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України за квотою з’їзду суддів, які Дорадча група експертів провела 31 липня – 1 серпня, стали черговим етапом відбору після аналізу досьє кандидатів.

31 липня ДГЕ провела співбесіди з шістьма кандидатами, які беруть участь в конкурсному відборі на дві посади суддів Конституційного Суду України.

Расім Бабанли

Т.в.о. керівника апарату Верховного Суду Расім Бабанли є одним із найбільш відомих представників аналітичного напряму судової системи. Протягом багатьох років він відповідав за узагальнення судової практики, аналіз рішень Європейського суду з прав людини та методологічний супровід діяльності Верховного Суду. Бабанли — доктор юридичних наук, автор численних наукових праць із кримінального права та судової практики. У попередніх конкурсних процедурах до Конституційного Суду він не отримував негативних висновків Дорадчої групи експертів щодо моральних якостей чи професійної компетентності, а у відкритих джерелах відсутня інформація про дисциплінарні стягнення стосовно нього.

Під час співбесіди основна увага ДГЕ була зосереджена на питаннях фінансової доброчесності родини кандидата. Найбільше запитань стосувалося придбання матір’ю квартири у 2010 році вартістю понад 172 тис. доларів США. Експерти звернули увагу на співвідношення офіційних доходів батьків із вартістю придбаної нерухомості. У відповідь кандидат просив частину обговорення проводити без відкритої трансляції через необхідність повідомити персональні дані покійного батька та пояснив, що сім’я мала інші джерела фінансування, зокрема допомогу брата, який, за його словами, отримав значні кошти від продажу земельної ділянки.

Окремий блок запитань стосувався академічної доброчесності. ДГЕ звернула увагу на використання у кандидатській дисертації 2010 року праць російських науковців. Бабанли пояснив, що дослідження виконувалося до початку російської агресії, а звернення до цих джерел було зумовлене необхідністю комплексного аналізу наукової літератури. Водночас він зазначив, що у докторській дисертації, підготовленій уже після 2014 року, використовувалися переважно українські та західні наукові джерела.

Експерти також поставили запитання щодо договору дарування квартири від матері, у якому вартість нерухомості була визначена значно нижчою, ніж під час її придбання кількома роками раніше. Кандидат пояснив це особливостями оформлення договору між близькими родичами та зазначив, що така оцінка не впливала на оподаткування, оскільки дарування між родичами першого ступеня споріднення не оподатковується.

Із матеріалів співбесіди випливає, що ключовими питаннями для ДГЕ стали саме фінансове походження окремих активів родини та повнота пояснень кандидата щодо цих обставин. Водночас істотних претензій до його професійного досвіду, наукової кваліфікації чи дисциплінарної історії під час співбесіди не прозвучало.

Репутаційний профіль кандидата

Серед потенційних репутаційних факторів можна відзначити те, що Бабанли тривалий час працює на керівній посаді в апараті Верховного Суду, через що частина експертного середовища сприймає його як представника чинної судової системи. Водночас будь-яких офіційних негативних висновків ДГЕ чи рішень дисциплінарних органів, які б ставили під сумнів його доброчесність або професійну компетентність, наразі немає. Саме оцінка переконливості пояснень щодо майнових питань стане одним із основних елементів остаточного висновку Дорадчої групи експертів.

Олексій Кравчук

Суддя Вищого антикорупційного суду Олексій Кравчук належить до кандидатів із одним із найсильніших професійних профілів у конкурсі. Він працює суддею ВАКС із моменту створення суду, є доктором юридичних наук, професором, до призначення суддею очолював кафедру господарського та адміністративного права КПІ ім. Ігоря Сікорського та має досвід роботи в органах місцевого самоврядування.

Під час співбесіди Дорадча група експертів основну увагу приділила трьом блокам питань. Перший стосувався академічної доброчесності. Члени ДГЕ звернули увагу на значний збіг тексту докторської дисертації із раніше опублікованою монографією кандидата. Сам Кравчук пояснив, що монографія фактично містила результати дисертаційного дослідження і була опублікована відповідно до вимог, які діяли на момент захисту. За його словами, мова не йшла про використання чужих наукових праць, а про повторне використання власних результатів дослідження.

Другий блок стосувався походження коштів на будівництво садового будинку та придбання іншого майна. Кандидат повідомив, що фінансування здійснювалося за рахунок офіційної суддівської винагороди, попередніх заощаджень та інших задекларованих доходів. Також члени ДГЕ цікавилися договором довічного утримання, за яким була набута квартира.

Окремо обговорювалися його позови до Вищого антикорупційного суду щодо нарахування суддівської винагороди. Кравчук пояснив, що був змушений звертатися до суду через тодішній тримісячний строк звернення у трудових спорах, аби не пропустити процесуальний строк до остаточного вирішення питання Конституційним Судом.

Репутаційний профіль

Щодо Олексія Кравчука у відкритих джерелах не виявлено негативних висновків Громадської ради доброчесності, рішень про дисциплінарну відповідальність чи негативних висновків Дорадчої групи експертів у попередніх конкурсах. Основні питання, які виникли під час співбесіди, стосувалися саме академічної доброчесності та майнових пояснень, а не дисциплінарних чи етичних порушень.

Водночас як суддя ВАКС він працює в інституції, яка перебуває у центрі суспільної та політичної уваги, однак сама по собі ця обставина не є негативною характеристикою кандидата.

Олеся Никон

Суддя Господарського суду Львівської області Олеся Никон стала однією з небагатьох кандидаток, які повторно беруть участь у конкурсі після отримання негативного висновку Дорадчої групи експертів. Саме її співбесіда значною мірою була присвячена спробі спростувати зауваження, які стали підставою для вибуття з попереднього конкурсного відбору.

За плечима кандидатки понад 20 років юридичного стажу, з яких понад 13 років — на посаді судді господарської юрисдикції. У 2019 році вона була призначена суддею безстроково, а у 2025 році здобула ступінь доктора філософії (PhD) у галузі права, захистивши дисертацію, присвячену цифровізації системи правосуддя.

У травні 2025 року Дорадча група експертів дійшла висновку, що Олеся Никон не відповідає критерію високих моральних якостей, через що вона вибула з попереднього конкурсу. Зауваження експертів стосувалися насамперед питань фінансової доброчесності та академічної етики.

Під час нинішньої співбесіди кандидатка фактично будувала свою позицію навколо спростування попередніх висновків ДГЕ.

Основна увага була приділена питанню вартості відчуженого нерухомого майна. Експерти повторно повернулися до обставин продажу будинку, щодо якого раніше виникали сумніви через його ціну. У відповідь Олеся Никон надала висновок судового експерта, згідно з яким будинок 1864 року забудови мав близько 58 % фізичного зносу, перебував у незадовільному технічному стані, що, на її думку, і пояснює вартість продажу.

Другий блок запитань стосувався академічної доброчесності. Кандидатка повідомила, що добровільно пройшла поліграфічне дослідження, предметом якого були саме питання, що раніше викликали сумніви у ДГЕ під час оцінювання її наукових робіт. За словами Никон, результати такого дослідження підтверджують відсутність навмисних порушень академічної етики.

Під час співбесіди вона також наголосила, що сприймає доброчесність як невід’ємний стандарт професії судді, а свою участь у конкурсі пояснила бажанням працювати над розвитком конституційного правосуддя, зокрема в питаннях цифровізації судової системи та захисту конституційних прав громадян.

Репутаційний профіль

Позитивною стороною кандидатки залишається тривалий суддівський стаж, відсутність інформації про застосування дисциплінарних стягнень, наукова діяльність та спеціалізація у сфері господарського судочинства.

Водночас основним репутаційним фактором залишається негативний висновок Дорадчої групи експертів від 29 травня 2025 року щодо невідповідності критерію високих моральних якостей. Остаточну оцінку тому, наскільки ці пояснення усунули попередні сумніви, Дорадча група експертів надасть уже за результатами нинішнього конкурсного відбору.

Олексій Клименко

Олексій Клименко працює в Офісі Генерального прокурора, де обіймає керівну посаду у структурному підрозділі, що здійснює процесуальне керівництво у справах про злочини, пов’язані з подіями Революції Гідності 2013–2014 років. Має понад 18 років юридичного стажу, працював в органах прокуратури різних рівнів.

Під час попереднього оцінювання Дорадча група експертів не висловлювала зауважень щодо відповідності кандидата критерію високих моральних якостей, тому з точки зору доброчесності його кандидатура не була предметом негативних висновків.

На спілкування з Олексієм Клименком пішло найменше часу порівняно з іншими учасниками нинішнього відбору. Члени ДГЕ не ставили кандидату додаткових запитань, зазначивши, що всі питання, які виникали під час аналізу матеріалів, були вичерпно пояснені у письмових поясненнях, поданих до співбесіди.

У заключному слові кандидат наголосив, що врахував зауваження, висловлені під час попереднього конкурсу, та працював над поглибленням знань у сфері конституційного права, оскільки саме рівень конституційної компетентності був основним предметом критики.

Репутаційний профіль

Важливим фактором при оцінці кандидатського профілю Олексія Клименка є січневий висновок Дорадчої групи експертів, ухвалений у межах іншого конкурсного відбору. Тоді ДГЕ констатувала недоведеність належного рівня професійної компетентності кандидата у сфері права, водночас не висуваючи жодних застережень щодо його доброчесності чи морально-етичних якостей.

Відомості про притягнення Клименка до дисциплінарної відповідальності, участь у корупційних інцидентах або порушення етичних норм у публічному доступі відсутні.

На відміну від багатьох інших претендентів, кандидат має прокурорський досвід проте не має досвіду роботи у судовій системі. Його академічний доробок у галузі конституційного права є менш обсяжним порівняно із претендентами, які володіють науковими ступенями доктора наук чи багаторічним викладацьким стажем — саме ці аспекти раніше ставали предметом фахової дискусії щодо його підготовки до роботи в Конституційному Суді.

Світлана Музичко

Світлана Музичко, суддя Київського апеляційного суду, має один із найбільших показників професійного стажу серед кандидатів. Понад два десятиліття вона здійснює правосуддя, працювала суддею Дарницького районного суду Києва, Апеляційного суду міста Києва, а після судової реформи — Київського апеляційного суду. На початку 2026 року захистила дисертацію та здобула ступінь доктора філософії (PhD) у галузі права.

Разом із тим саме її співбесіда стала однією з найбільш детальних щодо перевірки критерію високих моральних якостей.

Найбільше часу ДГЕ приділила обставинам отримання кандидаткою службового житла. Експерти зазначили, що у 2006–2009 роках Музичко була зареєстрована разом із дітьми у гуртожитку Дарницького районного управління МВС, хоча фактично проживала в іншому місці — у будинку колишнього чоловіка. Саме ця реєстрація стала підставою для постановки на квартирний облік як такої, що потребує поліпшення житлових умов.

У 2009 році суддя отримала трикімнатну квартиру в Києві площею близько 95 кв. м. Під час співбесіди кандидатка не заперечувала, що фактично у цій квартирі не проживала. За її словами, там мешкали родичі колишнього чоловіка, а у 2018 році квартиру було відчужено приблизно за 85 тис. доларів США.

Окремий блок запитань стосувався адміністративної справи про дорожньо-транспортну пригоду. ДГЕ звернула увагу, що у 2021 році Печерський районний суд розглядав матеріали щодо притягнення кандидатки до адміністративної відповідальності за статтями 122-4 та 124 КУпАП (залишення місця ДТП та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Під час співбесіди Світлана Музичко пояснила, що не відчула моменту зіткнення і про інцидент дізналася вже після звернення страхової компанії.

Для ДГЕ принциповим було не лише саме адміністративне провадження, а й поведінка судді після події, оскільки справа завершилася після спливу строків притягнення до відповідальності, а не через встановлення відсутності складу правопорушення.

Члени Дорадчої групи також аналізували окремі розбіжності між поясненнями, які кандидатка раніше надавала ВККС та ДГЕ щодо повідомлення про втручання у здійснення правосуддя. Крім цього, обговорювалися помилки у деклараціях за 2018–2020 роки, зокрема щодо відображення грошових активів. Музичко пояснила їх неправильним розумінням правил електронного декларування, наголосивши, що не мала наміру приховувати інформацію.

Репутаційний профіль

Професійне портфоліо Світлани Музичко спирається на тривалий стаж роботи в апеляційному суді та відсутності інформації про дисциплінарні стягнення чи негативні висновки ДГЕ в попередніх конкурсах.

Водночас саме нинішня співбесіда показала, що найбільші питання до кандидатки стосуються не рівня професійної компетентності, а етичної складової: історії із службовим житлом, адміністративної справи щодо ДТП та пояснень щодо декларування майна.

Оксана Клименко

Професорка університету стала чи не єдиною кандидаткою, щодо якої ДГЕ майже не висловлювала претензій. Раніше вона вже двічі отримувала позитивні висновки Дорадчої групи щодо відповідності критеріям доброчесності.

Оксана Клименко є докторкою юридичних наук, професоркою, має понад тридцять років професійного стажу у сфері права та багаторічний досвід наукової й експертної роботи. Працювала у сфері науково-правового забезпечення діяльності Верховної Ради України, а також у 2025 році — у Секретаріаті Конституційного Суду України.

Основний науковий доробок кандидатки присвячений питанням конституційного, цивільного та приватного права, захисту права власності, співвідношенню приватних і публічних інтересів. Вона є авторкою понад 190 наукових праць.

Співбесіда, яка відбулася 31 липня, увійшла до переліку найкоротших. Члени Дорадчої групи експертів фактично не ставили додаткових запитань щодо доброчесності чи професійної діяльності, зазначивши, що більшість питань уже була предметом оцінювання під час попередніх конкурсних процедур.

Окремо кандидатка сама порушила питання перебування свого сина за кордоном, пояснивши, що він ще до повномасштабного вторгнення виїхав з України, а після проходження військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби та знятий з військового обліку відповідно до законодавства. За словами кандидатки, вона вважала за необхідне надати це пояснення з огляду на публічний характер конкурсу.

Репутаційний профіль

У відкритих джерелах відсутня інформація про дисциплінарні провадження, корупційні скандали чи інші обставини, які могли б поставити під сумнів її доброчесність.

Важливою перевагою є й історія проходження конкурсних процедур. Під час попередніх конкурсів до Конституційного Суду Дорадча група експертів двічі визнавала її такою, що відповідає критерію високих моральних якостей, а також позитивно оцінювала рівень професійної компетентності.

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