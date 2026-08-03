ВАКС відправив під варту ексдержсекретаря МЗС Олександра Банькова із заставою 10 млн грн

НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ.

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Вищий антикорупційний суд 3 серпня обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України Олександру Банькову. Суд вирішив взяти його під варту до 30 вересня з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу тривали кілька днів — 29 та 31 липня, а остаточне рішення суд ухвалив 3 серпня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд застосувати до колишнього посадовця МЗС тримання під вартою із заставою у 15 млн грн.

Сторона захисту просила обрати більш м’який запобіжний захід, а запропонований розмір застави називала «великим».

3 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора, однак зменшив суму застави на 5 млн грн — із 15 до 10 млн грн.

У чому справа

Як розповідала «Судово-юридична газета» раніше, НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ.

Правоохоронці стверджують, що учасники схеми заволоділи коштами іноземних громадян і донорів, призначеними для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ, а згодом легалізували їх через конвертаційні центри.

За версією слідства, колишній державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

НАБУ вказує, що для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;

колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;

радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;

бухгалтер ГО.

Відомо, що державним секретарем Міністерства закордонних справ України у 2020–2024 роках був Олександр Баньков.

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