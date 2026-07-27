У Польщі молоду пару з України побили після того, як почули український акцент

У Вроцлаві молодих українців переслідували після виходу з магазину, жорстоко побили та втекли.

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У польському Вроцлаві напали на молоду пару з України. За попередніми даними, причиною агресії став український акцент потерпілих. Поліція розпочала розслідування та розшукує нападників, а правоохоронці не виключають, що йдеться про злочин на етнічному ґрунті.

Як повідомляє Radio Wrocław, інцидент стався у районі Закшув. Це вже другий подібний випадок за останній час.

За інформацією видання, 26 липня молода українська пара — Настя та її хлопець Максим — робили покупки в одному з місцевих магазинів. Саме там, за попередніми даними, конфлікт виник через їхній східний акцент.

Після виходу з магазину група нападників побігла за молодими людьми та наздогнала їх, коли ті намагалися сісти у припаркований автомобіль.

Спочатку нападники атакували чоловіка. Коли жінка спробувала захистити свого партнера, їй завдали кількох ударів по голові та обличчю. Чоловіка повалили на землю та жорстоко били ногами.

Після нападу зловмисники втекли з місця події.

На місце події прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка доправила обох потерпілих до лікарні.

За попередніми даними, у чоловіка та жінки підозрюють струс мозку. Крім того, жінці наклали шви на розірване під час нападу вухо.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. За інформацією Radio Wrocław, правоохоронці вже отримали запис, на якому чітко видно перебіг подій.

Поліція Вроцлава розпочала розслідування та встановлює осіб, причетних до нападу. За попередньою інформацією, справу можуть кваліфікувати як напад, скоєний на етнічному ґрунті.

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