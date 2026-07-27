15-річна школярка загинула під час шкільної експедиції на Мальдівах: батьки подали до суду на міжнародну школу

Батьки стверджують, що міжнародна школа не провела належної оцінки ризиків, не забезпечила безпечну організацію експедиції та після трагедії не надала сім'ї необхідної інформації.

Фото: The Independent

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Батьки 15-річної британської школярки Дженни Чан, яка загинула під час шкільної експедиції на Мальдівах у листопаді 2024 року, подали позов до Високого суду Сінгапуру проти міжнародної школи St Joseph’s Institution International. Родина стверджує, що навчальний заклад не забезпечив належної безпеки, не провів необхідної перевірки поїздки та відмовився брати на себе відповідальність за трагедію, повідомляє The Independent.

Трагедія під час шкільної експедиції

Дженна Чан загинула 8 листопада 2024 року під час екскурсії зі спостереження за китовими акулами на Мальдівах. Поїздку організували сінгапурська школа St Joseph’s Institution International Ltd та зареєстрована у Великій Британії благодійна Maldives Whale Shark Research Programme (MWSRP).

За даними позову, після того як школярка зайшла у воду біля судна MV Sapphire Black, капітан або член екіпажу запустив двигун. У результаті гвинт човна вдарив дівчину.

У судових матеріалах зазначається, що після сильного удару човен продовжив рух у напрямку людей, які перебували у воді. Один із учителів пірнув під судно, щоб звільнити Дженну. Її витягли на борт без свідомості з важкими травмами, зокрема глибокою раною на спині та порізом ноги. Інша учениця також отримала поранення від гвинта.

Учителі намагалися реанімувати школярку на очах у її однокласників. Оскільки на борту не було кисневого обладнання, його надали з човна для дайверів, що перебував неподалік. Через відсутність гелікоптера дівчину доставили до медичного центру на острові Дігура приблизно через 45 хвилин після інциденту.

За словами родини, Дженна ненадовго прийшла до тями, прошепотіла: «Допоможіть мені», однак менш ніж за годину лікарі констатували її смерть.

Родина вимагає прозорості та відповідальності

Батьки загиблої — доктор Дженніфер Ліау та Алан Чан — заявили, що понад 20 місяців намагалися домогтися від школи співпраці, щоб встановити всі обставини трагедії та не допустити повторення подібних випадків.

Вони назвали доньку «справжнім сонечком — теплою, усміхненою людиною, яка завжди думала про інших». За словами батьків, Дженна мріяла стати геріатром, оскільки любила літніх людей і хотіла піклуватися про них.

Родина наголошує, що головною метою позову є не лише встановлення відповідальності, а й забезпечення прозорості у питаннях оцінки ризиків, планування надзвичайних ситуацій та організації закордонних шкільних поїздок.

«Ми сподіваємося, що цей процес призведе до суттєвих покращень у плануванні, контролі та управлінні закордонними шкільними експедиціями. Якщо ця справа допоможе краще захистити майбутніх учнів, це матиме значення далеко за межами нашої родини», — зазначили батьки.

За словами докторки Ліау, родина не прагнула судового процесу, однак була змушена звернутися до суду після того, як усі спроби отримати відповіді від школи виявилися безрезультатними.

У чому звинувачують школу

У позові зазначено, що навчальний заклад не провів належної перевірки експедиції, яка була обов’язковою для учнів дев’ятого класу та необхідною умовою переходу до наступного навчального року.

Родина також вважає, що школа не перевірила рівень безпеки морських екскурсій на Мальдівах. Як зазначають позивачі, за даними місцевої поліції, з січня 2020 року до жовтня 2023 року внаслідок морських інцидентів на островах загинули 112 туристів.

Окремо батьки звертають увагу на дії адміністрації після трагедії. За їхніми словами, інші батьки дізналися про смерть Дженни раніше за її родину. Крім того, коли батьки займалися організацією повернення тіла доньки до Великої Британії, школа розіслала учасникам поїздки електронний лист із текстом «Ще один день, коли ми отримали те, на що сподівалися!» та фотографіями учнів, серед яких була й Дженна, хоча адміністрація вже знала про її загибель.

Також родина посилається на лист юристів школи, у якому зазначалося, що навчальний заклад не мав «позитивного неделегованого обов’язку піклуватися про захист Дженни від ризику заподіяння шкоди».

Позиція школи

У St Joseph’s Institution International відкидають усі звинувачення.

У школі заявили, що смерть Дженни стала трагедією, висловили співчуття її родині та наголосили, що продовжують підтримувати сім’ю.

Водночас адміністрація підтвердила, що позов подано до Високого суду Сінгапуру, і повідомила, що захищатиме свою позицію в суді.

У школі наполягають, що відповідальність за інцидент несе капітан човна, який перевів судно на задній хід після того, як школярка зайшла у воду. Саме тому, на думку навчального закладу, він, а не школа, має відповідати за наслідки трагедії.

Також представники школи заперечують твердження про приховування інформації. За їхніми словами, адміністрація зверталася до органів влади Мальдівів, які проводили розслідування, однак не отримала додаткових матеріалів. У школі також заявили, що неодноразово пропонували родині зустрітися та залишаються відкритими до діалогу.

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