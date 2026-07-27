Після поранення або хвороби: коли ВЛК визнає військовослужбовця непридатним

На період дії воєнного стану військовослужбовці, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби з необхідністю повторного огляду через 6–12 місяців, підлягають звільненню в запас.

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Військово-лікарська комісія (ВЛК) проводить медичний огляд військовослужбовців, які отримали поранення, травми, контузії чи захворювання, після завершення лікування та встановлення його результатів. Саме тоді комісія визначає ступінь придатності до подальшого проходження військової служби.

Як пояснили у Донецькому обласному ТЦК та СП, рішення ухвалюється лише тоді, коли стан здоров’я дозволяє зробити остаточний висновок, а подальше лікування вже не призведе до відновлення придатності до служби. Такий порядок передбачений наказом Міністерства оборони України №402.

ВЛК може визнати військовослужбовця повністю придатним до військової служби, придатним до служби в окремих видах або підрозділах Збройних сил, а також придатним лише до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, навчальних центрах, медичних, логістичних, зв’язкових та інших підрозділах забезпечення.

Також комісія може встановити непридатність до служби в окремих видах військ або за військовою спеціальністю. Крім того, можливе визнання непридатним до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців або непридатним із виключенням з військового обліку.

У ТЦК нагадали, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців, звільняються з військової служби в запас відповідно до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Водночас особи, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, за власним бажанням можуть продовжити службу на окремих посадах, визначених наказом Міністерства оборони України №410.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», питання проходження військово-лікарської комісії та визначення ступеня придатності до військової служби залишається одним із найпоширеніших предметів судових спорів під час воєнного стану. Зокрема, військовозобов’язані нерідко оскаржують рішення ВЛК, якщо вважають, що під час медичного огляду або перегляду висновків комісія не врахувала стан їхнього здоров’я чи порушила встановлену процедуру. Одним із таких спірних питань є можливість регіональної ВЛК переглядати висновок про непридатність без проведення повторного медичного огляду.

Саме такий спір розглянув Сумський окружний адміністративний суд у справі № 480/893/26. Позивач просив скасувати рішення регіональної ВЛК та довідку ВЛК, посилаючись на порушення процедури перегляду висновку про стан здоров’я.