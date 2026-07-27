После ранения или болезни: когда ВВК признает военнослужащего непригодным

На период действия военного положения военнослужащие, признанные ВВК непригодными к военной службе с необходимостью повторного осмотра через 6–12 месяцев, подлежат увольнению в запас.

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Военно-врачебная комиссия (ВВК) проводит медицинское освидетельствование военнослужащих, получивших ранения, травмы, контузии или заболевания, после завершения лечения и определения его результатов. Именно на этом этапе комиссия устанавливает степень годности к дальнейшему прохождению военной службы.

Как пояснили в Донецком областном ТЦК и СП, решение принимается только тогда, когда состояние здоровья позволяет сделать окончательное заключение, а дальнейшее лечение уже не приведет к восстановлению годности к службе. Такой порядок предусмотрен приказом Министерства обороны Украины №402.

ВВК может признать военнослужащего полностью годным к военной службе, годным к службе в отдельных видах или подразделениях Вооруженных сил, а также годным только к службе в частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, учебных центрах, медицинских, логистических, связных и других подразделениях обеспечения.

Кроме того, комиссия может признать военнослужащего негодным к службе в отдельных видах войск или по военной специальности. Также возможно признание негодным к военной службе с повторным медицинским освидетельствованием через 6–12 месяцев либо негодным с исключением из воинского учета.

В ТЦК напомнили, что в период действия военного положения военнослужащие, которых ВВК признала негодными к военной службе с повторным освидетельствованием через 6–12 месяцев, увольняются с военной службы в запас в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В то же время лица, которых ВВК признала негодными к военной службе с исключением из воинского учета, при желании могут продолжить службу на отдельных должностях, определенных приказом Министерства обороны Украины №410.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вопросы прохождения военно-врачебной комиссии и определения степени годности к военной службе остаются одними из самых распространенных предметов судебных споров в период действия военного положения. В частности, военнообязанные нередко обжалуют решения ВВК, если считают, что при медицинском освидетельствовании или пересмотре выводов комиссии не было учтено состояние их здоровья либо была нарушена установленная процедура.

Одним из таких спорных вопросов является возможность региональной ВВК пересматривать заключение о негодности без проведения повторного медицинского освидетельствования.

Именно такой спор рассмотрел Сумской окружной административный суд по делу №480/893/26. Истец просил отменить решение региональной ВВК и справку ВВК, ссылаясь на нарушение процедуры пересмотра заключения о состоянии здоровья.