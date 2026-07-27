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Что должно сделать ТЦК перед вынесением постановления о штрафе: вывод суда

13:41, 27 июля 2026 124
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Путильский районный суд Черновицкой области рассмотрел дело по иску военнообязанного об отмене постановления ТЦК о привлечении к административной ответственности и наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен.
Что должно сделать ТЦК перед вынесением постановления о штрафе: вывод суда
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Путильский районный суд Черновицкой области рассмотрел административный иск о признании противоправным и отмене постановления территориального центра комплектования и социальной поддержки, которым военнообязанного привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУоАП и наложили штраф в размере 17 000 грн.

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Суть дела

Истец обратился в суд после того, как 24 февраля 2026 года государственный исполнитель сообщил ему об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа в размере 34 000 грн. В отделе государственной исполнительной службы он получил копию постановления территориального центра комплектования и социальной поддержки №1001 от 2 июня 2025 года, которым его привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУоАП с наложением штрафа в размере 17 000 грн.

В постановлении указывалось, что военнообязанный, нарушив требования правил воинского учета, не уточнил свои персональные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации способом, определенным законом. Также отмечалось, что по результатам проверки Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов он признан нарушителем воинского учета, в связи с чем в органы Национальной полиции было направлено соответствующее обращение.

Истец считал постановление незаконным, ссылаясь на грубые нарушения порядка рассмотрения дела об административном правонарушении и требований КУоАП. По его мнению, постановление было вынесено необоснованно, предвзято, при отсутствии состава административного правонарушения и с нарушением его процессуальных прав, что привело к незаконному привлечению к административной ответственности. В связи с этим он просил суд отменить постановление и закрыть производство по делу.

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении иска. Он указывал, что истец, являясь военнообязанным, не уточнил свои военно-учетные данные в установленный законом период с 18 мая по 16 июля 2024 года, не воспользовался ни одним из предусмотренных законом способов их обновления и не предоставил доказательств совершения соответствующих действий. Кроме того, ответчик отмечал, что в государственных реестрах отсутствовали сведения о фактическом месте проживания, средствах связи и адресе электронной почты истца, поэтому считал привлечение к административной ответственности правомерным.

Позиция и выводы суда

Суд по делу № 721/242/26 установил, что постановлением начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки от 2 июня 2025 года истец был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУоАП за неуточнение военно-учетных данных с наложением административного взыскания в виде штрафа.

Суд обратил внимание, что в соответствии с частью второй статьи 77 КАС Украины по делам об обжаловании решений субъектов властных полномочий именно на ответчика возлагается обязанность доказать правомерность своего решения. Вместе с тем ответчик не предоставил суду доказательств, подтверждающих правомерность вынесенного постановления.

Суд установил, что из содержания постановления не усматривается, каким образом лицо было уведомлено о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, а также какими доказательствами подтверждается такое уведомление. Вследствие этого лицу не были разъяснены его права и обязанности, в том числе право на защиту, не была предоставлена возможность заявить ходатайства и дать объяснения, что суд признал грубым нарушением требований закона.

Суд также не принял доводы ответчика о надлежащем уведомлении истца на основании протокола об административном правонарушении. Как указано в решении, в протоколе отсутствует дата его составления, а также содержится информация о рассмотрении дела 2 февраля 2025 года, тогда как постановление было вынесено лишь 2 июня 2025 года.

Ссылаясь на статьи 277-2, 278, 279 и 268 КУоАП, суд отметил, что уведомление лица о дате и месте рассмотрения дела должно быть осуществлено не позднее чем за трое суток до его рассмотрения, а при рассмотрении дела орган или должностное лицо обязаны проверить надлежащее уведомление, разъяснить лицу его права, заслушать объяснения, исследовать доказательства и разрешить заявленные ходатайства. Рассмотрение дела в отсутствие лица возможно только при условии его надлежащего уведомления и отсутствия ходатайства об отложении рассмотрения либо о рассмотрении дела без его участия.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат подтверждения надлежащего уведомления истца о дате и месте рассмотрения дела. Вследствие этого ему не были разъяснены процессуальные права, не была предоставлена возможность заявить ходатайства, дать объяснения и участвовать в исследовании доказательств, чем было грубо нарушено его право на защиту в производстве по делу об административном правонарушении.

С учетом требований статей 245 и 280 КУоАП, а также принципа верховенства права суд отметил, что при вынесении постановления ответчик не соблюдал установленный законом порядок фиксации административного правонарушения и рассмотрения дела, поэтому постановление подлежит отмене.

В связи с этим административный иск был удовлетворен, постановление о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 210-1 КУоАП отменено, а производство по делу об административном правонарушении закрыто.

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