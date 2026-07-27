На Волыни разоблачили схему выезда по фальшивым документам об инвалидности — суд вынес приговор организатору

Волынин подыскивал желающих выехать из Украины мужчин и обеспечивал транспортную перевозку через автомобильный пункт пропуска.

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Луцкий горрайонный суд признал виновным жителя Волынской области в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу по поддельным документам. Обвиняемый получил один год испытательного срока и запрет на работу в сфере пассажирских перевозок сроком на два года.

Как говорится в материалах дела № 161/14084/26, мужчина подыскивал военнообязанных, желающих выехать из Украины, координировал их действия, проводил инструктаж и организовывал перевозку через автомобильный пункт пропуска «Устилуг». Для реализации схемы его сообщник изготавливал поддельные пенсионные удостоверения об инвалидности III группы.

Для перевозки мужчин организатор привлек своего брата и еще одного водителя. Согласно материалам дела, они не знали, что пассажиры использовали фальшивые документы для выезда за границу.

Следствие задокументировало два эпизода незаконной переправки. В сентябре 2023 года через пункт пропуска «Устилуг» на автомобиле Opel границу пересекли двое мужчин призывного возраста, предъявившие поддельные удостоверения. В ноябре того же года еще один военнообязанный выехал за границу на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter по аналогичной схеме.

Во время рассмотрения дела обвиняемый заключил соглашение с прокурором и признал свою вину. С учетом раскаяния суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год, а также лишил права заниматься деятельностью в сфере пассажирских перевозок в течение двух лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве суд признал виновным мужчину, который за деньги организовывал незаконные схемы выезда за границу, прикрываясь деятельностью благотворительной организации. Ему вынесли обвинительный приговор как основателю благотворительной организации, которого обвиняли в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Прокуроры доказали в суде, что в августе 2023 года мужчина познакомился с жителем Киева, который искал возможность выехать за границу к матери. Обвиняемый заверил его, что сможет помочь с выездом через свой благотворительный фонд. За такую «услугу» он сначала получил 7 000 долларов США, которые были оформлены как благотворительный взнос якобы на приобретение дрона Mavic 3T для Вооруженных сил Украины.

Когда организовать выезд официальным путем через благотворительную организацию не удалось, основатель фонда предложил другой вариант — незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска на территории Закарпатской области. Такой маршрут он оценил в 12 000 долларов США и попросил клиента доплатить еще 5 000 долларов.