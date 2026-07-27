  1. Судебная практика

На Волыни разоблачили схему выезда по фальшивым документам об инвалидности — суд вынес приговор организатору

13:58, 27 июля 2026 30
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Волынин подыскивал желающих выехать из Украины мужчин и обеспечивал транспортную перевозку через автомобильный пункт пропуска.
На Волыни разоблачили схему выезда по фальшивым документам об инвалидности — суд вынес приговор организатору
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Луцкий горрайонный суд признал виновным жителя Волынской области в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу по поддельным документам. Обвиняемый получил один год испытательного срока и запрет на работу в сфере пассажирских перевозок сроком на два года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как говорится в материалах дела № 161/14084/26, мужчина подыскивал военнообязанных, желающих выехать из Украины, координировал их действия, проводил инструктаж и организовывал перевозку через автомобильный пункт пропуска «Устилуг». Для реализации схемы его сообщник изготавливал поддельные пенсионные удостоверения об инвалидности III группы.

Для перевозки мужчин организатор привлек своего брата и еще одного водителя. Согласно материалам дела, они не знали, что пассажиры использовали фальшивые документы для выезда за границу.

Следствие задокументировало два эпизода незаконной переправки. В сентябре 2023 года через пункт пропуска «Устилуг» на автомобиле Opel границу пересекли двое мужчин призывного возраста, предъявившие поддельные удостоверения. В ноябре того же года еще один военнообязанный выехал за границу на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter по аналогичной схеме.

Во время рассмотрения дела обвиняемый заключил соглашение с прокурором и признал свою вину. С учетом раскаяния суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год, а также лишил права заниматься деятельностью в сфере пассажирских перевозок в течение двух лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве суд признал виновным мужчину, который за деньги организовывал незаконные схемы выезда за границу, прикрываясь деятельностью благотворительной организации. Ему вынесли обвинительный приговор как основателю благотворительной организации, которого обвиняли в организации незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Прокуроры доказали в суде, что в августе 2023 года мужчина познакомился с жителем Киева, который искал возможность выехать за границу к матери. Обвиняемый заверил его, что сможет помочь с выездом через свой благотворительный фонд. За такую «услугу» он сначала получил 7 000 долларов США, которые были оформлены как благотворительный взнос якобы на приобретение дрона Mavic 3T для Вооруженных сил Украины.

Когда организовать выезд официальным путем через благотворительную организацию не удалось, основатель фонда предложил другой вариант — незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска на территории Закарпатской области. Такой маршрут он оценил в 12 000 долларов США и попросил клиента доплатить еще 5 000 долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Луцк война судебная практика военное положение военнообязанный инвалидность

Популярные новости

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 9k
После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 17k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 7k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 6k
Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

19:19, 26 июля 2026 5k
Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

Пограничник умер от болезни сердца, а семье отказали в выплате 15 млн грн из-за алкоголя в крови — что решил суд

18:28, 24 июля 2026 16k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины: полная биография и профессиональный путь

После повторного назначения в июле 2026 года Виктор Ляшко продолжил возглавлять Министерство здравоохранения, оставшись одним из немногих членов правительства, которые сохранили свои должности в обновленном составе Кабинета Министров Украины.

Бесплатные продукты для военных госпиталей: когда налоговая накладная не требуется

Если благотворительная помощь передается определенным законом учреждениям здравоохранения для нужд обороны, налоговая накладная не составляется.

Иван Выговский, министр внутренних дел Украины: карьерный путь в правительство

Иван Выговский возглавил Министерство внутренних дел Украины после многолетней работы в системе правоохранительных органов.

Не все товары для наземных роботизированных комплексов освобождаются от НДС – позиция ГНС

Государственная налоговая служба пояснила, что новое освобождение от НДС для наземных беспилотных систем не применяется к отдельным составляющим таких комплексов, даже если они поставляются по оборонным контрактам.

Кому достанется квартира, дом и бизнес после развода: обзор пяти новых позиций Верховного Суда

От источника средств на покупку квартиры до раздела бизнеса – подборка правовых позиций Верховного Суда, определяющих современную практику раздела имущества супругов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]