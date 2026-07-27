Мужчину, страдающего эпилепсией, за день мобилизовали и назначили водителем: суд признал призыв незаконным

Полиция доставила его в ТЦК, а уже через несколько часов мужчина с эпилепсией стал водителем воинской части.

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Львовский окружной административный суд признал противоправным призыв военнообязанного, страдающего эпилепсией. Суд установил, что на момент мобилизации мужчина еще не завершил повторное военно-врачебное освидетельствование, назначенное вышестоящей ВВК, а потому ТЦК не имел действующего заключения о его пригодности к военной службе.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд, поскольку считал, что его мобилизовали с нарушением установленной законом процедуры.

После прохождения военно-врачебной комиссии в августе 2025 года его признали пригодным к военной службе в отдельных категориях воинских частей. Однако мужчина не согласился с таким заключением и обжаловал его в 16-ю Региональную военно-врачебную комиссию Министерства обороны Украины.

По результатам рассмотрения жалобы региональная ВВК поручила провести контрольное медицинское освидетельствование. Впоследствии штатная ВВК не утвердила постановление нижестоящей комиссии из-за необоснованного клинико-экспертного диагноза и определения степени пригодности, а истца направили на повторное обследование и новое медицинское освидетельствование. В марте 2026 года его уведомили о необходимости пройти контрольное освидетельствование.

Несмотря на это, 14 апреля 2026 года мужчину при содействии полиции доставили в ТЦК, призвали на военную службу во время мобилизации и назначили на должность водителя воинской части. Контрольное медицинское освидетельствование, назначенное штатной ВВК, к тому времени проведено не было. Уже после мобилизации, в мае 2026 года, его повторно направили на прохождение ВВК. Истец также указывал, что страдает эпилепсией, а в день призыва в помещении ТЦК у него произошел приступ.

В ТЦК против иска возражали. Ответчик отмечал, что определение степени пригодности относится исключительно к компетенции военно-врачебных комиссий, а справка ВВК, выданная в августе 2025 года, оставалась действующей. Кроме того, ответчик настаивал, что приказ о призыве является индивидуальным актом разового действия, который уже исполнен, а законодательство не предусматривает увольнение с военной службы путем его отмены.

Что отметил суд

Суд подчеркнул, что в соответствии с Законом «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о военно-врачебной экспертизе обязательной предпосылкой призыва во время мобилизации является установление пригодности лица к военной службе на основании действующего заключения ВВК. При отсутствии такого заключения законный призыв невозможен.

Суд установил, что после рассмотрения жалобы истца вопрос его пригодности к военной службе оставался окончательно не решенным. Предыдущее заключение ВВК было поставлено под сомнение решениями комиссии более высокого уровня, а назначенное контрольное медицинское освидетельствование до момента призыва так и не провели. При таких обстоятельствах ТЦК не имел действующего и надлежащего заключения ВВК, которое могло быть законным основанием для призыва.

Также суд отклонил аргумент ответчика о том, что ТЦК не оценивает медицинские заключения. Суд отметил, что предметом спора были не решения ВВК, а действия ТЦК, который должен был убедиться в наличии законных оснований для призыва, в частности действующего заключения о пригодности лица к военной службе.

Позиция относительно практики Верховного Суда

Львовский окружной административный суд обратил внимание, что Верховный Суд в своей практике неоднократно отмечал: приказ о призыве является актом индивидуального действия, который после исполнения исчерпывает свое действие, а процедура призыва во время мобилизации является необратимой.

Вместе с тем суд по делу № 380/7500/26 отметил, что данное дело отличается от приведенных правовых позиций. Он пришел к выводу, что истца призвали без выполнения обязательной предпосылки — наличия действующего заключения ВВК о пригодности. При таких конкретных обстоятельствах отмена приказа о призыве является надлежащим и эффективным способом защиты нарушенного права.

Решение суда

Львовский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным и отменил приказ о призыве истца на военную службу во время мобилизации, а также производный приказ о его назначении на должность водителя.

Кроме того, суд обязал ответчика уволить истца с военной службы и исключить его из списков личного состава.

Суд отметил, что хотя Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» прямо не предусматривает незаконную мобилизацию как отдельное основание для увольнения, в данном деле прохождение военной службы стало непосредственным следствием приказа о призыве, который признан противоправным. Именно поэтому, по мнению суда, для полного восстановления нарушенных прав надлежащим способом защиты является также увольнение истца с военной службы и исключение его из списков личного состава.

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