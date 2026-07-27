НАПК проверило декларацию должностного лица БЭБ Зазулинского, который нашел 533 тысячи евро «в сейфе отца»

НАПК выявило у должностного лица БЭБ незадекларированные 1,9 млн грн дохода и наличные «из сейфа отца».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за первое полугодие 2026 года завершило 415 полных проверок деклараций должностных лиц, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения были установлены в 412 декларациях, а общая сумма выявленных признаков нарушений превысила 1,9 млрд грн.

Среди выявленных случаев НАПК сообщило о декларации заместителя руководителя отдела Бюро экономической безопасности Украины Зазулинского Виктора Сергеевича. Во время проверки декларации за 2024 год было установлено, что должностное лицо не задекларировало доход на сумму свыше 1,9 млн грн.

Кроме того, в декларации были указаны наличные денежные средства на сумму более 19 млн грн, происхождение которых должностное лицо не смогло документально подтвердить.

По объяснениям декларанта, эти средства он якобы нашел в сейфе после смерти отца. Однако в ходе проверки эти сведения не нашли подтверждения.

Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. Досудебное расследование по делу осуществляет Государственное бюро расследований.

В ведомстве подчеркнули, что сам факт начала полной проверки не означает совершения декларантом коррупционного правонарушения. Ответственность может наступать только по результатам установления нарушений и соответствующего реагирования согласно законодательству.

В частности, в декларации Виктор Зазулинский указал недостоверные сведения о занимаемой должности, отметив должность «заместитель руководителя отдела Бюро экономической безопасности», хотя на конец отчетного периода он занимал должность заместителя начальника управления — начальника отдела Территориального управления БЭБ в Киевской области.

Также НАПК установило недостоверные сведения относительно объектов недвижимости. Должностное лицо указало единоличное право собственности на домовладение и земельный участок, однако согласно данным Государственного реестра вещных прав он владел ими на праве общей долевой собственности — доля составляла 27% и 25% соответственно.

Кроме того, в декларации не был указан объект недвижимости, которым в течение отчетного периода пользовались члены семьи должностного лица во Франции — жена и дочери.

Во время проверки также были установлены вопросы относительно дорогостоящих часов марки Rolex. В декларации были указаны четыре часов общей стоимостью более 2,9 млн грн, однако должностное лицо не предоставило документов, подтверждающих их стоимость, и указало, что имущество было подарено до приобретения им статуса субъекта декларирования.

Отдельно НАПК установило, что должностное лицо не задекларировало информацию о корпоративных правах, в частности в отношении обществ, конечным бенефициарным владельцем которых является его жена.

Наибольшее количество нарушений касалось денежных активов. По данным проверки, должностное лицо не указало доход из неустановленных источников в размере 1,9 млн грн, а также указало наличие наличных денежных средств в размере 533 тыс. евро, происхождение которых не было подтверждено.

Как пояснил должностное лицо, источниками происхождения средств являются доходы его жены, его заработная плата и активы, которые он получил по наследству.

В то же время в НАПК отметили, что согласно анализу движения средств по банковским счетам было установлено, что должностное лицо и его жена не имели возможности осуществить в течение 2023–2024 годов сбережения в наличной форме.

Таким образом, в НАПК указали, что должностное лицо указало сведения, не соответствующие действительности, на сумму 1,9 млн грн.

Что касается 533 тыс. евро, которые должностное лицо якобы получило после смерти отца, то согласно его объяснениям, в 2021 году он унаследовал право на содержимое банковского сейфа, где, по его словам, находились эти средства.

В то же время НАПК отметило, что акт открытия сейфа не содержал подробного описания обнаруженных средств. Также анализ доходов и расходов отца должностного лица не подтвердил возможность накопления такой суммы.

По выводам НАПК, разница между задекларированными наличными денежными средствами и возможными сбережениями составила 447 956 евро, что по курсу НБУ на конец 2024 года эквивалентно 19,46 млн грн.

По результатам проверки НАПК установило в действиях должностного лица признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.