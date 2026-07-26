Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Женщина отредактировала пенсионное удостоверение в Photoshop, а справку МСЭК исправила корректором, чтобы оформить сыну отсрочку от мобилизации.

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Костопольский районный суд Ровенской области признал местную жительницу виновной в подделке официальных документов и использовании заведомо поддельных документов для оформления ее сыну отсрочки от призыва во время мобилизации. Суд назначил ей окончательное наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен.

Обстоятельства дела

Как установил суд, в 2024 году женщина, имевшая III группу инвалидности, подделала пенсионное удостоверение и справку к акту освидетельствования МСЭК, изменив в них сведения о III группе инвалидности на II. В частности, пенсионное удостоверение она отредактировала с помощью графического редактора (Photoshop), а в копии справки МСЭК с помощью ручки-корректора подчистила запись о III группе инвалидности и внесла новые сведения о II группе. Эти документы были необходимы для оформления ее сыну отсрочки от призыва во время мобилизации.

Позднее женщина передала поддельные документы своему сыну, который подал их в территориальный центр комплектования и социальной поддержки вместе с заявлением о предоставлении отсрочки, указав, что его мать имеет II группу инвалидности.

В то же время официальный ответ Ровенской областной государственной администрации подтвердил, что обвиняемой фактически была установлена III группа инвалидности, а не II.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной в подделке официальных документов (ч. 1 ст. 358 УК Украины) и использовании заведомо поддельных документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины). При назначении наказания суд по делу № 555/2234/25 учел, что она ранее не судима, искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию уголовного правонарушения.

По совокупности уголовных проступков суд окончательно назначил ей наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен.

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