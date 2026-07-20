Наследство или уголовное дело: почему нельзя снимать деньги с карты умершего родственника

Многие ошибочно полагают, что если знают PIN-код или имеют карточку на руках, то могут беспрепятственно снять средства.

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После начала полномасштабной войны вопрос наследования банковских средств приобрел особую актуальность. Гибель военных, жертвы ракетных ударов, смерть гражданских из-за боевых действий или естественных причин нередко оставляют родственников перед сложной дилеммой: что делать, если на банковской карте умершего человека остались деньги?

Многие ошибочно полагают, что если знают PIN-код или имеют карточку на руках, то могут беспрепятственно снять средства. На самом же деле после смерти владельца счета деньги перестают быть предметом свободного пользования даже для ближайших родственников. Закон рассматривает их как часть наследства, а самопроизвольное снятие средств может иметь не только гражданско-правовые, но и уголовно-правовые последствия.

Что происходит со средствами после смерти человека

С юридической точки зрения смерть личности автоматически открывает наследство. Именно с этого момента все принадлежащие ему права и имущество, не прекратившиеся в результате смерти, переходят в состав наследства. Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в связи с его смертью.

Днем открытия наследства, согласно статье 1220 ГК Украины, является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим. Отдельно законодатель урегулировал вопросы банковских счетов. Статья 1228 ГК Украины прямо определяет, что право на вклад (средства на счете) входит в состав наследства независимо от того, оставил собственник завещание или оформил завещательное распоряжение в банке. Другими словами, после смерти владельца банковская карта не превращается в инструмент, которым могут пользоваться члены семьи. Она является лишь способом доступа к имуществу, которое уже принадлежит наследственной массе.

Означает знание PIN-кода право пользоваться картой

PIN-код, мобильное приложение банка или физическое владение картой не создают никакого имущественного права на средства. Фактически после смерти владельца любое использование его банковской карты происходит уже не по воле владельца счета. Именно поэтому нужно сразу уведомлять банк о смерти клиента, чтобы сделать невозможными любые несанкционированные операции.

Банк не всегда узнает о смерти клиента мгновенно. Если информация не поступила от органов государственной регистрации или нотариуса, счет технически может оставаться активным. Однако это не означает, что любое снятие средств становится законным.

Право использования счетом определяется не технической возможностью провести операцию, а требованиями гражданского законодательства.

Кто может получить деньги

После смерти владельца счета право на денежные средства возникает только у наследников. Если есть завещание – средства получают лица, определенные завещателем. Если завещания нет – наследство переходит наследникам по закону в порядке очередности в соответствии со статьями 1261–1265 Гражданского кодекса Украины.

Впрочем, даже наличие статуса наследника не означает автоматического права распоряжаться счетом. Для этого необходимо:

обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства,

дождаться завершения шестимесячного срока для принятия наследства,

получить свидетельство о праве на наследство,

только после этого обратиться в банк для получения средств или переоформления счета.

Именно этот порядок является законным способом получения денег со счета умершего.

Должен ли банк заблокировать счет после смерти клиента

Распространено мнение, что сразу после смерти человека банк автоматически блокирует все его счета. Банк не получает информацию о смерти клиента в режиме реального времени. Как правило, об этом становится известно после обращения наследников, нотариуса или получения сведений из государственных реестров в рамках оформления наследства.

После получения подтверждения смерти клиента банк уже не может выдавать средства кому-либо только на основании банковской карты или знания PIN-кода. Дальнейшие действия по счету осуществляются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности», а также Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины.

Нотариус, открыв наследственное дело, имеет право обратиться в банк с запросом о наличии счетов, остатков средств и другого имущества наследодателя. Именно эти сведения используются при формировании наследственной массы.

Самые распространенные мифы

Практика показывает, что большинство проблем возникает именно из-за юридических ошибок.

Миф №1. Если я жена или муж, могу пользоваться картой. Брак сам по себе не дает права после смерти владельца счета распоряжаться его денежными средствами. Такое право возникает только после принятия наследства или определения доли в общем имуществе супругов в установленном законом порядке.

Миф №2. Если знаю PIN-код, это означает, что владелец разрешил пользоваться деньгами. Разрешение пользоваться картой, существовавшей при жизни человека, прекращается вместе с ее смертью. После открытия наследства средства уже принадлежат наследственной массе.

Миф №3. Если банк не заблокировал карту, значит можно снять деньги. Это одна из самых опасных ошибок. Техническая возможность провести операцию не означает ее законности. Если впоследствии будет установлено, что средства были получены без надлежащих правовых оснований, лицо может обязать вернуть их, а при определенных обстоятельствах – привлечь к уголовной ответственности.

Что говорит Верховный Суд

Показательно постановление Верховного Суда от 29 января 2025 года по делу № 761/25536/22-ц. По этому делу после смерти владелицы счета банк выдал средства лицу, не имеющему подтвержденных наследственных прав. Наследник обратился в суд, полагая, что его право на наследство нарушено.

Верховный Суд подчеркнул: денежные средства на счете входят в состав наследства в соответствии со статьями 1218 и 1228 ГК Украины, а банк не имеет права распоряжаться ими вопреки требованиям закона. Суд пришел к выводу, что незаконная выдача средств не лишает наследника права требовать их возврата, а финансовое учреждение должно нести ответственность за нарушение установленной процедуры.

Это решение еще раз подтвердило: после смерти клиента банк должен действовать максимально осторожно, а какие-либо операции со счетом без надлежащих правовых оснований могут стать предметом судебного спора.

Когда снятие денег с карты умершего становится уголовным правонарушением

После смерти владельца счета любое использование его банковской карты может иметь не только гражданско-правовые, но и уголовно-правовые последствия. Если лицо осознает, что владелец счета умер, но все равно снимает или переводит средства, его действия могут быть квалифицированы как преступление в зависимости от обстоятельств дела. Чаще всего речь идет о: воровстве (статья 185 Уголовного кодекса Украины), если средства были тайно присвоены; мошенничество (статья 190 УК Украины), если деньги получались путем обмана или злоупотребления доверием, например из-за сокрытия факта смерти владельца счета.

То есть даже если человек является близким родственником умершего, это само по себе не освобождает его от ответственности.

Показательно дело, которое рассмотрел Васильковский горрайонный суд Киевской области (дело № 362/2826/18). После смерти владелицы банковской карты ее внук получил карточку от отца. Он знал PIN-код и точно знал, что бабушка умерла. Несмотря на это мужчина несколько раз воспользовался банкоматом и снял со счета 4200 гривен.

В суде было установлено, что никаких прав на эти средства у него не было, а наследство еще не было оформлено. Суд пришел к выводу, что обвиняемый умышленно завладел чужим имуществом, поэтому его действия были квалифицированы как кража.

Фактически суд подтвердил принципиальную позицию: даже если карточка находится у родственника, а PIN-код ему известен, это не создает права распоряжаться деньгами после смерти владельца.

Как действовать наследникам

Не нужно спешить пользоваться банковской картой умершего даже тогда, когда деньги срочно нужны семье. Алгоритм действий выглядит так:

получить свидетельство о смерти

в течение шести месяцев обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства

сообщить нотариусу о наличии банковских счетов наследодателя

по истечении срока для принятия наследства получить свидетельство о праве на наследство

обратиться в банк с настоящим документом для получения средств или переоформления счета.

Конкретно этот путь является законным и оберегает наследников от вероятных судебных споров либо уголовного преследования.

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