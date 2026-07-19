Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

Если право на наследство подтвердили уже после его раздела, а вернуть имущество в натуре невозможно, наследник может получить денежную компенсацию.

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Если после подтверждения права лица на наследование осуществить перераспределение наследственного имущества в натуре уже невозможно, наследник имеет право требовать денежную компенсацию стоимости своей доли.

Кассационный гражданский суд подтвердил законность решений судов, которые признали за мужем умершей право на наследование 1/3 квартиры и взыскали в его пользу более 801 тыс. грн компенсации, поскольку осуществить перераспределение наследства в натуре уже было невозможно.

По делу № 344/15407/22 Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которые признали за истцом право на наследование 1/3 доли квартиры и взыскали с других наследников по 400 765 грн компенсации стоимости его наследственной доли.

Обстоятельства дела

После смерти женщины открылось наследство, в состав которого вошла квартира в Ивано-Франковске. Заявления о принятии наследства подали ее муж и двое детей.

Однако нотариус отказал мужу в выдаче свидетельства о праве на наследство, поскольку между ним и детьми умершей продолжался многолетний судебный спор относительно действительности их брака.

Дело о браке неоднократно пересматривалось судами. По результатам нового рассмотрения суды установили, что хотя на момент заключения брака в 2001 году существовали обстоятельства, препятствовавшие его признанию в Украине, после их устранения брак является действительным с 26 января 2005 года. Именно эти обстоятельства приобрели преюдициальное значение в деле о наследовании. Поскольку наследодательница умерла уже после этой даты, мужчина является ее законным мужем и наследником первой очереди.

Пока продолжался этот спор, на основании судебного решения, которое на тот момент вступило в законную силу, но впоследствии было отменено, дети зарегистрировали право собственности на квартиру по 1/2 доле каждый. После этого один из наследников продал свою долю квартиры третьему лицу.

После окончательного судебного подтверждения права мужа на наследование он обратился в суд с требованием признать за ним право на 1/3 наследства и взыскать компенсацию стоимости принадлежащей ему доли.

Что решили суды

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что муж является наследником первой очереди наравне с двумя детьми умершей, поэтому каждому из наследников принадлежит по 1/3 наследственного имущества.

В то же время суды отказали в требовании о внесении изменений в свидетельства о праве на наследство. Они обратили внимание, что в данном деле право собственности ответчиков возникло не на основании свидетельств о праве на наследство, а на основании судебного решения, которое позднее было отменено.

Поскольку наследственное имущество не сохранилось у наследников в том виде, который позволял бы осуществить его перераспределение в натуре, так как одна из долей квартиры была отчуждена третьему лицу, суды применили механизм денежной компенсации.

По результатам судебной экспертизы рыночная стоимость квартиры составила 2 404 591 грн. Стоимость принадлежащей истцу 1/3 доли была определена в размере 801 530 грн, которые суд взыскал поровну с двух ответчиков — по 400 765 грн с каждого.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд согласился с такими выводами.

Верховный Суд указал, что после окончательного подтверждения права истца на наследование наследство подлежит перераспределению между всеми наследниками.

Коллегия судей обратила внимание на положения статьи 1280 ГК Украины, согласно которым наследник, право которого было подтверждено после раздела наследства, может требовать передачи ему части имущества в натуре, а если это уже невозможно — выплаты денежной компенсации.

В данном деле осуществить перераспределение наследства в натуре было невозможно, поскольку один из наследников отчуждил свою долю квартиры по возмездному договору. Поэтому избранный истцом способ защиты путем взыскания денежной компенсации является надлежащим.

Относительно исковой давности

Верховный Суд также отклонил доводы ответчицы о пропуске срока исковой давности.

Коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что до завершения спора о действительности брака истец не имел окончательно подтвержденного судом права на наследование. Именно от результата этого дела зависело подтверждение его статуса наследника.

Поскольку решение по делу о действительности брака вступило в законную силу 22 сентября 2022 года, а уже 12 декабря 2022 года истец обратился с новым иском, оснований для применения срока исковой давности не было.

Вывод

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил законность решений судов предыдущих инстанций.

Таким образом, КГС ВС подтвердил, что если право лица на наследование было окончательно установлено после раздела наследства, а осуществить его перераспределение в натуре уже невозможно, в частности из-за отчуждения части наследственного имущества, такой наследник имеет право требовать денежную компенсацию стоимости принадлежащей ему наследственной доли.

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