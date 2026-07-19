Мужчина, выдававший себя за адвоката, получил 12 лет тюрьмы за обман клиентов на тысячи долларов

Гленис Кэмпбелл выдавал себя за юриста, брал деньги за ведение дел и исчезал.

Фото: actionnews5.com

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В штате Теннесси (США) 62-летнего Глениса Кэмпбелла приговорили к 12 годам лишения свободы после того, как он признал себя виновным в том, что выдавал себя за адвоката и обманул многочисленных клиентов на десятки тысяч долларов. Об этом сообщила прокуратура округа Шелби, пишет WREG.

Кэмпбелл был признан виновным в финансовой эксплуатации пожилого или уязвимого человека, краже имущества и незаконном выдаче себя за лицензированного специалиста. После признания вины по 13 отдельным обвинительным актам суд назначил ему 12 лет лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение после отбытия 35% срока, а также обязал полностью возместить причиненный потерпевшим ущерб.

По данным следствия, в феврале 2024 года Кэмпбелла обвинили в хищении почти 40 тысяч долларов у нескольких клиентов, представляясь адвокатом в трех различных делах.

Материалы суда также свидетельствуют, что в 2021 году он согласился вести дело о неправомерном причинении смерти и обманул женщину из Мемфиса на 7,6 тысячи долларов. В октябре 2023 года еще один мужчина обратился в полицию, заявив, что Кэмпбелл выманил у него 3240 долларов.

Потерпевший рассказал, что нанял Кэмпбелла для защиты по уголовному делу в штате Миссисипи, однако после получения денег тот исчез. Полиция Мемфиса проверила информацию через адвокатскую ассоциацию штата Миссисипи и установила, что Кэмпбелл никогда не имел статуса адвоката.

В марте 2024 года в правоохранительные органы обратились еще как минимум восемь человек, заявивших, что также стали его жертвами.

Одна из жительниц Мемфиса сообщила, что в 2021 году заплатила Кэмпбеллу около 8,5 тысячи долларов, чтобы он представлял ее сына после ареста по делу о наркотиках. По ее словам, мужчина так и не явился в суд, а ее сына приговорили к лишению свободы.

Другой потерпевший заявил, что нанял Кэмпбелла для представительства по делу о незаконном увольнении с работы. За пять лет тот выманил у него почти 43 тысячи долларов.

Супружеская пара также сообщила следователям, что Кэмпбелл представился адвокатом и пообещал помочь оформить завещание и получить помощь через Департамент по делам ветеранов США, однако вместо этого присвоил более 30 тысяч долларов.

Еще одна женщина рассказала, что заплатила Кэмпбеллу более 7 тысяч долларов за ведение судебного иска, однако он постоянно придумывал причины задержки рассмотрения дела и так и не выполнил своих обещаний.

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