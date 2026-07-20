Электронное судопроизводство и заполнение вакансий судей: что предусматривает Стратегия развития ВСП на 2026–2030 годы
Высший совет правосудия провел публичное обсуждение проекта Стратегии деятельности ВСП на 2026–2030 годы. Документ определяет основные направления развития органа и судебной системы на ближайшие пять лет. В мероприятии приняли участие представители органов судебной власти, государственных органов, международных партнеров и экспертного сообщества.
Среди ключевых приоритетов деятельности ВСП в ближайшие годы:
- обеспечение институциональной независимости органов судейского управления;
- своевременное заполнение вакантных должностей судей;
- совершенствование процедур отбора, оценивания, перевода и командирования судей;
- совершенствование дисциплинарных процедур;
- обеспечение надлежащего финансирования судебной власти;
- развитие электронного судопроизводства и внедрение современных цифровых технологий, в частности технологий искусственного интеллекта как вспомогательного инструмента в деятельности органов правосудия;
- оптимизация сети местных судов.
Отдельный блок Стратегии посвящен выполнению рекомендаций Европейской комиссии, реализации Дорожной карты в сфере верховенства права, гармонизации деятельности ВСП со стандартами Совета Европы, а также подготовке судебной системы к вызовам военного и послевоенного периодов.
Документ является первым комплексным стратегическим видением развития Высшего совета правосудия и всей системы правосудия на последующие пять лет.
Стратегия должна заложить основу для формирования ежегодных планов реализации с четкими целями, задачами и ожидаемыми результатами. Также документ должен стать ориентиром для следующих составов Высшего совета правосудия и обеспечить последовательность реализации реформ.
После обсуждения проект будет доработан с учетом полученных предложений.
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