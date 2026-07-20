Электронное судопроизводство и заполнение вакансий судей: что предусматривает Стратегия развития ВСП на 2026–2030 годы

После обсуждения проект будет доработан с учетом полученных предложений.

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Высший совет правосудия провел публичное обсуждение проекта Стратегии деятельности ВСП на 2026–2030 годы. Документ определяет основные направления развития органа и судебной системы на ближайшие пять лет. В мероприятии приняли участие представители органов судебной власти, государственных органов, международных партнеров и экспертного сообщества.

Среди ключевых приоритетов деятельности ВСП в ближайшие годы:

обеспечение институциональной независимости органов судейского управления;

своевременное заполнение вакантных должностей судей;

совершенствование процедур отбора, оценивания, перевода и командирования судей;

совершенствование дисциплинарных процедур;

обеспечение надлежащего финансирования судебной власти;

развитие электронного судопроизводства и внедрение современных цифровых технологий, в частности технологий искусственного интеллекта как вспомогательного инструмента в деятельности органов правосудия;

оптимизация сети местных судов.

Отдельный блок Стратегии посвящен выполнению рекомендаций Европейской комиссии, реализации Дорожной карты в сфере верховенства права, гармонизации деятельности ВСП со стандартами Совета Европы, а также подготовке судебной системы к вызовам военного и послевоенного периодов.

Документ является первым комплексным стратегическим видением развития Высшего совета правосудия и всей системы правосудия на последующие пять лет.

Стратегия должна заложить основу для формирования ежегодных планов реализации с четкими целями, задачами и ожидаемыми результатами. Также документ должен стать ориентиром для следующих составов Высшего совета правосудия и обеспечить последовательность реализации реформ.

После обсуждения проект будет доработан с учетом полученных предложений.

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