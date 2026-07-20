Сколько времени человек может иметь статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах

Такой статус может быть предоставлен как военнослужащим, так и гражданским лицам.

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Закон Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» определяет правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и обеспечивает правовое регулирование общественных отношений, связанных с приобретением правового статуса лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, с учетом, розыском и социальной защитой таких лиц и членов их семей. Этот статус может прекратиться только в 3 случаях.

Как указывают в МВД, согласно закону, лицом, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, считается человек, который исчез в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины или вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Такой статус может быть предоставлен как военнослужащим, так и гражданским лицам, если информация об их местонахождении отсутствует из-за указанных обстоятельств.

Статус предоставляют после внесения сведений о человеке в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В то же время Закон предусматривает, что пропавшим без вести человек считается уже с момента подачи заявления о его исчезновении.

Закон не устанавливает максимальный срок, в течение которого человек может находиться в статусе лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Он сохраняется до тех пор, пока продолжается розыск.

Статус прекращается только в трех случаях:

человека находят живым или он возвращается из плена;

устанавливают его местонахождение на подконтрольной Украине территории;

официально идентифицируют тело или останки погибшего.

После установления одного из этих обстоятельств розыск должны прекратить не позднее чем через три дня, внести соответствующую отметку в Единый реестр и сообщить об этом родственникам и заявителю. Именно с этого момента статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, прекращается.

Проверить, считается ли человек пропавшим без вести, можно через онлайн-сервис МВД «Поиск пропавших граждан».

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