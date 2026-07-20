Сколько времени человек может иметь статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах
Закон Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» определяет правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и обеспечивает правовое регулирование общественных отношений, связанных с приобретением правового статуса лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, с учетом, розыском и социальной защитой таких лиц и членов их семей. Этот статус может прекратиться только в 3 случаях.
Как указывают в МВД, согласно закону, лицом, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, считается человек, который исчез в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины или вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Такой статус может быть предоставлен как военнослужащим, так и гражданским лицам, если информация об их местонахождении отсутствует из-за указанных обстоятельств.
Статус предоставляют после внесения сведений о человеке в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
В то же время Закон предусматривает, что пропавшим без вести человек считается уже с момента подачи заявления о его исчезновении.
Закон не устанавливает максимальный срок, в течение которого человек может находиться в статусе лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Он сохраняется до тех пор, пока продолжается розыск.
Статус прекращается только в трех случаях:
- человека находят живым или он возвращается из плена;
- устанавливают его местонахождение на подконтрольной Украине территории;
- официально идентифицируют тело или останки погибшего.
После установления одного из этих обстоятельств розыск должны прекратить не позднее чем через три дня, внести соответствующую отметку в Единый реестр и сообщить об этом родственникам и заявителю. Именно с этого момента статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, прекращается.
Проверить, считается ли человек пропавшим без вести, можно через онлайн-сервис МВД «Поиск пропавших граждан».
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