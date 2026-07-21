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Ледяная вода в жару может навредить: что советуют медики

07:36, 21 июля 2026 54
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В жаркую погоду ледяная вода может не только не помочь охладиться, но замедлить естественный процесс терморегуляции организма.
Ледяная вода в жару может навредить: что советуют медики
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В сильную жару поддержание водного баланса является одним из главных способов избежать перегрева организма. Медики объясняют, что температура воды также имеет значение, а слишком холодные напитки не всегда помогают охладиться. Об этом сообщает Interia.

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Когда температура воздуха превышает +30 °C, многие люди пытаются утолить жажду ледяной водой. Однако специалисты отмечают, что такой напиток может действовать не так эффективно, как ожидается.

По их словам, очень холодная вода способна вызвать кратковременное сужение сосудов, из-за чего организму становится сложнее отдавать избыточное тепло. В результате естественный механизм охлаждения может работать менее эффективно.

Вместо этого оптимальным вариантом в жаркую погоду считается вода комнатной температуры или слегка охлажденная. Она быстрее усваивается, способствует восстановлению потерянной жидкости и поддерживает нормальную терморегуляцию.

Какие напитки не стоит выбирать

Кроме того, врачи советуют ограничить употребление сладких газированных напитков, а также соков с добавлением сахара.

Из-за высокого содержания сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы такие напитки не обеспечивают эффективного утоления жажды, а в отдельных случаях могут даже усиливать потерю жидкости. Кроме того, они способны вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на самочувствии и может усиливать чувство усталости.

Специалисты рекомендуют регулярно пить обычную воду в течение дня, не дожидаясь появления сильного чувства жажды. Именно такой подход помогает поддерживать оптимальный водный баланс и легче переносить высокие температуры.

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