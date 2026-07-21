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В Харькове ликвидировали псевдореабилитационные центры — людей незаконно удерживали и эксплуатировали

13:33, 21 июля 2026 124
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Сеть действовала около пяти лет под видом благотворительной организации, которая якобы помогала людям с зависимостями.
В Харькове ликвидировали псевдореабилитационные центры — людей незаконно удерживали и эксплуатировали
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В Харькове правоохранители ликвидировали деятельность двух псевдореабилитационных центров, где, по данным следствия, незаконно удерживали людей с наркотической и алкогольной зависимостями. Во время обысков из частных домов освободили десятки людей, а шестерым харьковчанам сообщили о подозрении.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, обыски провели в двух частных домах, расположенных в Слободском и Салтовском районах города. Именно там, по версии следствия, людей удерживали против их воли.

Сеть действовала около пяти лет под видом благотворительной организации, которая якобы занималась реабилитацией людей с наркотической и алкогольной зависимостями. В каждом из домов одновременно находились от 20 до 60 человек.

Следователи установили, что новых «пациентов» искали среди людей с зависимостями и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Их родственникам обещали лечение и реабилитацию, за которые ежемесячно брали от 5 до 25 тысяч гривен.

Однако, как утверждает следствие, никакой медицинской или психологической помощи людям не оказывали. У них забирали документы, мобильные телефоны и деньги, дома были оборудованы решетками и заперты, а самих удерживаемых заставляли бесплатно работать и изучать религиозные тексты. За неповиновение им угрожали и оказывали психологическое давление.

По информации правоохранителей, организатор руководил всей сетью, двое его сообщников контролировали удерживаемых, еще трое — бывшие «пациенты», которые стали надзирателями.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в постановлении по делу № 686/15716/20 от 12 мая 2026 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда рассмотрел вопрос правильного толкования диспозиции статьи 149 Уголовного кодекса Украины и определения обязательных признаков состава преступления торговли людьми по делам, связанным с незаконной передачей новорожденного ребенка другим лицам, оформлением ребенка на постороннего человека и определением пределов уголовной ответственности за такие действия.

Практическое значение этой правовой позиции заключается в том, что Суд обратил внимание: незаконная сделка в отношении ребенка может подпадать под состав преступления торговли людьми независимо от наличия цели эксплуатации.

Это имеет значение для квалификации дел, связанных с незаконным оформлением новорожденных детей, фиктивными родами, подделкой медицинских документов и скрытыми схемами передачи детей другим лицам.

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прокуратура Харьков офис генерального прокурора

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