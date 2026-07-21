  1. В Украине

Выиграли суд у Пенсионного фонда, но денег до сих пор нет: как действовать в такой ситуации

15:56, 21 июля 2026 207
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Разъясняем, как добиться исполнения решения суда и получить положенные пенсионные выплаты.
Выиграли суд у Пенсионного фонда, но денег до сих пор нет: как действовать в такой ситуации
Фото: SUD.UA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если суд обязал Пенсионный фонд Украины произвести перерасчет пенсии или выплатить задолженность, но решение длительное время не исполняется, это еще не означает, что пенсионер утратил возможность получить причитающиеся ему средства. Законодательство предусматривает четкий механизм принудительного исполнения судебных решений, а также определяет, в какие органы необходимо обращаться в зависимости от содержания решения суда. В то же время в пенсионных спорах существуют особенности: перерасчет пенсии и выплата задолженности могут осуществляться в разное время.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии со статьей 129-1 Конституции Украины судебное решение является обязательным к исполнению. Государство обеспечивает исполнение судебных решений в порядке, установленном законом.

Что делать, если Пенсионный фонд не исполняет решение суда

Если суд принял решение о перерасчете пенсии или выплате недополученных сумм, а Пенсионный фонд не исполняет его добровольно, гражданин имеет право требовать принудительного исполнения такого решения.

Для этого необходимо:

  • убедиться, что решение суда вступило в законную силу;
  • получить в суде исполнительный лист;
  • подать исполнительный лист в орган государственной исполнительной службы;
  • после открытия исполнительного производства государственный исполнитель будет принимать меры по исполнению решения в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Кто исполняет решения в отношении Пенсионного фонда

В соответствии с пунктом 4 раздела I Инструкции по организации принудительного исполнения решений, решения, по которым должниками являются, в частности, территориальные органы центральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения, исполняются Отделом принудительного исполнения решений управлений обеспечения принудительного исполнения решений межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины.

Поэтому исполнительный документ, которым территориальный орган Пенсионного фонда Украины обязали произвести перерасчет и выплату пенсии, подлежит принудительному исполнению соответствующим Отделом принудительного исполнения решений управления обеспечения принудительного исполнения решений по местонахождению такого органа Пенсионного фонда.

Как исполняются решения о перерасчете пенсии и выплате задолженности

Если решение суда обязывает Пенсионный фонд произвести перерасчет пенсии, государственный исполнитель контролирует исполнение этой обязанности.

Если же решение предусматривает выплату задолженности за прошлые периоды, то после проведения перерасчета определенная сумма долга подлежит выплате пенсионеру.

При этом по делам, связанным с пенсионными выплатами, нередко возникают ситуации, когда решение суда уже исполнено в части перерасчета пенсии, однако выплата задолженности осуществляется позднее. Это связано с бюджетным финансированием и очередностью исполнения судебных решений.

Как проверить состояние исполнения решения

Контролировать ход исполнения судебного решения можно через Автоматизированную систему исполнительного производства либо непосредственно обратившись к государственному исполнителю, который ведет исполнительное производство.

Если же решение суда длительное время не исполняется, гражданин имеет право обжаловать бездействие государственного исполнителя либо подать жалобу руководителю соответствующего органа государственной исполнительной службы.

Когда необходимо обращаться в Государственную казначейскую службу

Отдельный порядок действует в отношении решений, которые предусматривают только взыскание денежных средств с органов Пенсионного фонда Украины без требования произвести перерасчет пенсии.

В случае неисполнения таких решений исполнительные документы подлежат предъявлению в органы Государственной казначейской службы Украины. Это касается именно решений о взыскании денежных средств, а не тех, которыми Пенсионный фонд обязан осуществить перерасчет пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд деньги решение суда судебная практика Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Популярные новости

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

12:19, 20 июля 2026 10k
Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

17:38, 20 июля 2026 5k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 10k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 18k
Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

19:40, 20 июля 2026 4k
Военнослужащий не появлялся в части и работал на шиномонтаже: суд назначил наказание

Военнослужащий не появлялся в части и работал на шиномонтаже: суд назначил наказание

19:54, 20 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Всеволод Ченцов — вице-премьер по вопросам евроинтеграции: полная биография и дипломатический путь

Всеволод Ченцов — дипломат, который представлял Украину в ЕС, Нидерландах и Международном суде ООН, теперь отвечает за европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

ВККС рискует остаться без нового состава: Совет судей объявил дополнительный набор кандидатов в конкурсную комиссию

Существует риск завершения полномочий действующего состава ВККС до начала процедуры формирования нового состава Комиссии.

Без конкурса в КОАС: ВСП решил перевести судью Татьяну Балась

ВСП рассмотрел рекомендацию ВККС и перевел судью Татьяну Балась в Киевский окружной административный суд без конкурса.

ВСП не поддержал увольнение судьи Святошинского районного суда города Киева Екатерины Васильевой

ВСП оставил без рассмотрения рекомендацию ВККС об увольнении Екатерины Васильевой с должности судьи Святошинского районного суда города Киева.

Совет судей Украины поддержал вывод о неприменении статьи 42 Закона о Госбюджете к судьям

Совет судей Украины поддержал вывод о практическом применении статьи 42 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в отношении судей и единогласно принял соответствующее решение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]