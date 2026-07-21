Выиграли суд у Пенсионного фонда, но денег до сих пор нет: как действовать в такой ситуации

Разъясняем, как добиться исполнения решения суда и получить положенные пенсионные выплаты.

Фото: SUD.UA

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Если суд обязал Пенсионный фонд Украины произвести перерасчет пенсии или выплатить задолженность, но решение длительное время не исполняется, это еще не означает, что пенсионер утратил возможность получить причитающиеся ему средства. Законодательство предусматривает четкий механизм принудительного исполнения судебных решений, а также определяет, в какие органы необходимо обращаться в зависимости от содержания решения суда. В то же время в пенсионных спорах существуют особенности: перерасчет пенсии и выплата задолженности могут осуществляться в разное время.

В соответствии со статьей 129-1 Конституции Украины судебное решение является обязательным к исполнению. Государство обеспечивает исполнение судебных решений в порядке, установленном законом.

Что делать, если Пенсионный фонд не исполняет решение суда

Если суд принял решение о перерасчете пенсии или выплате недополученных сумм, а Пенсионный фонд не исполняет его добровольно, гражданин имеет право требовать принудительного исполнения такого решения.

Для этого необходимо:

убедиться, что решение суда вступило в законную силу;

получить в суде исполнительный лист;

подать исполнительный лист в орган государственной исполнительной службы;

после открытия исполнительного производства государственный исполнитель будет принимать меры по исполнению решения в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Кто исполняет решения в отношении Пенсионного фонда

В соответствии с пунктом 4 раздела I Инструкции по организации принудительного исполнения решений, решения, по которым должниками являются, в частности, территориальные органы центральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения, исполняются Отделом принудительного исполнения решений управлений обеспечения принудительного исполнения решений межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины.

Поэтому исполнительный документ, которым территориальный орган Пенсионного фонда Украины обязали произвести перерасчет и выплату пенсии, подлежит принудительному исполнению соответствующим Отделом принудительного исполнения решений управления обеспечения принудительного исполнения решений по местонахождению такого органа Пенсионного фонда.

Как исполняются решения о перерасчете пенсии и выплате задолженности

Если решение суда обязывает Пенсионный фонд произвести перерасчет пенсии, государственный исполнитель контролирует исполнение этой обязанности.

Если же решение предусматривает выплату задолженности за прошлые периоды, то после проведения перерасчета определенная сумма долга подлежит выплате пенсионеру.

При этом по делам, связанным с пенсионными выплатами, нередко возникают ситуации, когда решение суда уже исполнено в части перерасчета пенсии, однако выплата задолженности осуществляется позднее. Это связано с бюджетным финансированием и очередностью исполнения судебных решений.

Как проверить состояние исполнения решения

Контролировать ход исполнения судебного решения можно через Автоматизированную систему исполнительного производства либо непосредственно обратившись к государственному исполнителю, который ведет исполнительное производство.

Если же решение суда длительное время не исполняется, гражданин имеет право обжаловать бездействие государственного исполнителя либо подать жалобу руководителю соответствующего органа государственной исполнительной службы.

Когда необходимо обращаться в Государственную казначейскую службу

Отдельный порядок действует в отношении решений, которые предусматривают только взыскание денежных средств с органов Пенсионного фонда Украины без требования произвести перерасчет пенсии.

В случае неисполнения таких решений исполнительные документы подлежат предъявлению в органы Государственной казначейской службы Украины. Это касается именно решений о взыскании денежных средств, а не тех, которыми Пенсионный фонд обязан осуществить перерасчет пенсии.

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