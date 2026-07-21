Развод в Украине: 5 ошибок, которые могут стоить квартиры, денег и нервов

5 самых распространенных ошибок при разводе, которые допускает почти каждая супружеская пара.

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Расторжение брака, раздел имущества, алименты и определение места жительства детей — это вопросы, которые после развода нередко становятся предметом судебных споров. При этом многие проблемы возникают не из-за законодательства, а из-за ошибок, которые супруги допускают еще до обращения в суд или сразу после прекращения семейных отношений.

«Судебно-юридическая газета» рассказывает, какие решения могут повлиять на дальнейшую защиту прав, стоит ли спешить с подачей иска о расторжении брака, когда лучше делить совместное имущество и почему устные договоренности между бывшими супругами не всегда работают.

Развод в Украине: имеет ли значение, кто первым обратится в суд

Часто один из супругов не спешит подавать иск, ожидая, пока это сделает другая сторона. В то же время именно от содержания первого искового заявления нередко зависит дальнейшее рассмотрение дела.

Если иск подается самостоятельно, можно сразу сформулировать все требования, которые требуют судебного разрешения. В частности, кроме расторжения брака, поставить вопрос о взыскании алиментов, определении места жительства ребенка, порядке участия второго из родителей в его воспитании, смене фамилии после развода, а также при наличии соответствующих оснований — заявить требования о разделе имущества.

Если же другой из супругов обратился в суд только с требованием о расторжении брака, остальные вопросы нередко приходится решать отдельными судебными процессами. Это означает дополнительные затраты времени и средств.

Раздел имущества после развода: почему не стоит ждать несколько лет

Еще одна распространенная ошибка — оставить вопрос раздела имущества «на потом». Многие считают, что сначала нужно официально расторгнуть брак, а уже потом разбираться с квартирой, автомобилем или другими активами.

Однако промедление может осложнить защиту своих прав.

Для обращения в суд с требованиями о разделе совместного имущества законодательством установлены сроки исковой давности. Кроме того, со временем могут быть утрачены документы, измениться фактические обстоятельства либо имущество может быть продано или переоформлено на других лиц.

Именно поэтому юристы советуют не откладывать урегулирование имущественных вопросов без уважительных причин.

Устные договоренности после развода не гарантируют защиту прав

После расторжения брака бывшие супруги нередко договариваются между собой без какого-либо документального оформления.

Например, один из родителей соглашается добровольно выплачивать средства на ребенка, стороны определяют порядок общения с детьми или договариваются, кто будет пользоваться квартирой.

Однако такие договоренности остаются действительными лишь до тех пор, пока обе стороны добровольно их выполняют. Если впоследствии возникнет конфликт, подтвердить содержание устной договоренности в суде будет крайне сложно.

Именно поэтому вопросы раздела имущества, содержания ребенка, определения места его жительства или порядка участия второго из родителей в воспитании целесообразно оформлять письменными договорами.

Раздельное проживание не прекращает брак и не изменяет режим имущества

Довольно распространенной является ситуация, когда супруги уже давно не проживают вместе, но официально брак не расторгают.

С юридической точки зрения это означает, что брак продолжает существовать.

Соответственно, имущество, приобретенное во время зарегистрированного брака, по общему правилу считается общей совместной собственностью супругов.

Поэтому если после фактического прекращения семейных отношений один из супругов приобретет квартиру, дом или другое дорогостоящее имущество до момента официального развода, в будущем это может стать предметом судебного спора. В некоторых случаях доказать, что такое имущество было приобретено исключительно за личные средства, бывает непросто.

Стоит ли проходить процедуру развода без юридической помощи

Если между супругами нет спора относительно детей, имущества или алиментов, процедура расторжения брака обычно не вызывает существенных трудностей.

Однако ситуация меняется, когда стороны не могут прийти к согласию относительно воспитания детей, раздела недвижимости, кредитных обязательств, алиментов или когда один из супругов возражает против развода.

В таких случаях неправильно выбранная стратегия может привести к длительным судебным спорам или негативно повлиять на защиту имущественных и семейных прав.

Юридическая помощь заключается не только в составлении процессуальных документов. Она также помогает определить оптимальный способ защиты прав, правильно сформулировать исковые требования и оценить возможные риски еще до начала судебного разбирательства.

Что стоит помнить перед подачей заявления о расторжении брака

Процедура развода — это не только юридическое прекращение брака. Она также связана с решением вопросов, касающихся детей, алиментов, раздела имущества и других прав и обязанностей бывших супругов. Именно поэтому еще до обращения в суд или оформления расторжения брака стоит оценить все возможные правовые последствия, чтобы в будущем избежать новых конфликтов и повторных судебных процессов.

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