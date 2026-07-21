Пенсия может быть больше: какие надбавки можно получать ежемесячно в 2026 году

Кроме основного размера пенсии, в 2026 году отдельные категории украинцев имеют право на ежемесячные надбавки, назначаемые Пенсионным фондом автоматически или по обращению.

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Размер пенсионной выплаты определяется не только страховым стажем и заработной платой. Законодательство предусматривает ряд надбавок для отдельных категорий пенсионеров, благодаря которым ежемесячная пенсия может увеличиться на несколько сотен или даже тысяч гривен.

Часть таких доплат Пенсионный фонд назначает без обращения человека, однако для получения других необходимо подать заявление и подтверждающие документы. Рассказываем, какие надбавки чаще всего могут получать пенсионеры.

Возрастная доплата

После достижения определенного возраста пенсионеры имеют право на ежемесячную компенсационную доплату. В настоящее время ее размер составляет:

300 гривен – после достижения 70 лет;

456 гривен – после 75 лет;

570 гривен – после 80 лет.

Эта выплата назначается автоматически при условии, что размер пенсии не превышает установленного правительством показателя.

Доплата за сверхнормативный страховой стаж

Если страховой стаж превышает минимально необходимый для назначения пенсии, за каждый дополнительный год предусмотрена отдельная доплата. Ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, поэтому после его повышения увеличивается и сумма надбавки.

Надбавка одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе

Ежемесячную доплату могут оформить пенсионеры, которые:

достигли 80-летнего возраста;

проживают самостоятельно;

по медицинскому заключению нуждаются в постоянном постороннем уходе;

получают пенсию по возрасту.

Для назначения этой надбавки необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с соответствующими документами.

Доплата почетным донорам

Лица, имеющие звание «Почетный донор Украины», имеют право на ежемесячную надбавку в размере 10% прожиточного минимума на одного человека. Поскольку этот показатель пересматривается, изменяется и размер доплаты.

Вместе с тем с 2026 года гражданам, получившим звание после вступления в силу соответствующих изменений, такая пенсионная надбавка больше не назначается.

Надбавка за особые заслуги перед Украиной

Закон также предусматривает специальные доплаты для граждан, имеющих особые заслуги перед государством. К этой категории относятся, в частности:

Герои Украины;

лица, награжденные государственными наградами;

выдающиеся деятели науки, культуры и спорта;

другие лица, определенные законодательством.

Размер таких выплат зависит от статуса и может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

Доплаты ветеранам

Отдельные виды надбавок получают и ветераны. Речь идет, в частности, о:

участниках боевых действий;

лицах с инвалидностью вследствие войны;

членах семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

других категориях, определенных законодательством.

Конкретный размер выплаты определяется в зависимости от статуса пенсионера.

Перерасчет для работающих пенсионеров

Граждане, которые после назначения пенсии продолжают официально работать, могут рассчитывать на ее перерасчет. После приобретения дополнительного страхового стажа размер пенсионной выплаты может увеличиться на несколько сотен гривен, а в отдельных случаях — и больше.

Следует отметить, что не все надбавки начисляются автоматически. Если пенсионер имеет основания для получения определенной доплаты, но она не выплачивается, стоит обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или проверить информацию через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

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