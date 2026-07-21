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ВККС рискует остаться без нового состава: Совет судей объявил дополнительный набор кандидатов в конкурсную комиссию

17:00, 21 июля 2026 102
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Существует риск завершения полномочий действующего состава ВККС до начала процедуры формирования нового состава Комиссии.
ВККС рискует остаться без нового состава: Совет судей объявил дополнительный набор кандидатов в конкурсную комиссию
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Совет судей Украины единогласно принял решение объявить конкурс по отбору кандидатов в конкурсную комиссию, которая будет осуществлять отбор кандидатов на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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Во время заседания председатель Совета судей напомнил, что в 2025 году Высший совет правосудия объявил процедуру отбора членов ВККС. В то же время от Совета судей желание принять участие в конкурсе изъявили только три кандидата, которые и были поданы в ВСП.

При этом законодательство предусматривает альтернативный отбор кандидатов: на каждую вакантную должность должно претендовать как минимум два человека, чтобы Высший совет правосудия мог осуществить конкурсный отбор.

Во время обсуждения члены Совета также обратили внимание на критическую ситуацию с заполнением вакансий в судебной системе. В частности, существует риск истечения полномочий действующего состава ВККС до начала процедуры формирования нового состава Комиссии.

Участники заседания подчеркнули, что, несмотря на отсутствие в течение длительного времени законодательных изменений относительно участия международных экспертов в конкурсных процедурах, Совет судей должен выполнить все предусмотренные законом действия, чтобы не допустить срыва формирования нового состава ВККС.

Учитывая период летних отпусков, члены Совета решили увеличить срок подачи документов с традиционных 45 до 60 дней. Документы будут принимать до 25 сентября 2026 года, чтобы потенциальные кандидаты имели достаточно времени для подготовки полного пакета документов.

По результатам обсуждения проект решения был единогласно поддержан.

Подводя итог рассмотрения вопроса, председатель Совета судей отметил, что своевременное проведение конкурса является одной из ключевых задач Совета, ведь без формирования нового состава ВККС невозможно обеспечить надлежащее функционирование системы отбора и квалификационного оценивания судей. Он также подчеркнул, что формирование ВККС остается одним из ключевых элементов судебной реформы в Украине.

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ВККС Рада судей Украины РСУ ВСП

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