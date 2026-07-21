Разрушенное предприятие из-за войны войны: когда возможно увольнение работников

Должен быть зафиксирован факт уничтожения производственных мощностей, средств производства или имущества работодателя именно в результате боевых действий.

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Работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником в случае невозможности обеспечить его работой из-за уничтожения или отсутствия производственных, организационных или технических условий вследствие боевых действий. Однако для законности такого увольнения должны быть выполнены предусмотренные законодательством условия.

Как отмечают в Государственной службе Украины по вопросам труда, согласно пункту 6 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины, трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае невозможности обеспечить работника работой, определенной трудовым договором, из-за уничтожения или отсутствия производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя вследствие боевых действий.

Для правомерного применения этой нормы работодатель должен соблюдать несколько обязательных условий. В частности, должен быть зафиксирован факт уничтожения производственных мощностей, средств производства или имущества работодателя именно в результате боевых действий.

Также работодатель обязан предложить работнику все имеющиеся вакансии. Увольнение возможно только в случае отсутствия подходящей работы или письменного отказа работника от перевода.

Кроме того, факт уничтожения имущества должен быть подтвержден документально. Для этого могут использоваться акты, справки Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также материалы инвентаризации.

Работнику, которого увольняют по этому основанию, выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка. Это предусмотрено статьей 44 Кодекса законов о труде Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», увольнение работника по п. 9 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины является правомерным только при условии указания в приказе конкретной нормы другого закона, которая устанавливает самостоятельное основание прекращения трудового договора. Норма закона, которая лишь определяет полномочия органа юридического лица по назначению и увольнению работника, не является самостоятельным основанием для увольнения. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

3 июня 2026 года КЦС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по иску лица к АО «Укрпочта», Наблюдательному совету АО «Укрпочта» о признании противоправными и отмене приказов, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

В обоснование заявленных требований истец указала, что работала на должности директора департамента внутреннего аудита АО «Укрпочта».