Зеленский принял решение назначить Михаила Драпатого новым Главнокомандующим ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым Главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. По его словам, новым Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины станет Михаил Драпатый.

Президент отметил, что вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже определены подходы к обновлению структуры Генерального штаба ВСУ.

В то же время Зеленский поблагодарил действующего Главнокомандующего Александра Сырского за его вклад в оборону государства. Он подчеркнул, что Сырский обеспечил важные результаты во время обороны Киева, Харьковской наступательной операции и Курской операции.

«Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину», — отметил глава государства.

Также президент выразил благодарность Михаилу Драпатому за его видение дальнейшего развития Вооружённых сил. По словам Зеленского, сегодня он обсудил с Александром Сырским и Андреем Гнатовым дальнейшие форматы службы и передачу дел.

Президент подчеркнул, что главной целью остаётся победа над Россией и создание таких условий на фронте и в международном давлении, которые вынудят РФ пойти на мир.

Все кадровые решения, по словам Зеленского, будут официально оформлены в ближайшее время.

По состоянию на данный момент указ об изменении Главнокомандующего ВСУ на сайте Президента Украины не опубликован.

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