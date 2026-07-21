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За неиспользованный отпуск военнослужащим могут выплатить значительную компенсацию: кого это касается

23:48, 21 июля 2026 167
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Право на неиспользованные дни отпуска не утрачивается: рассказываем, кто может претендовать на выплату и как ее оформить.
За неиспользованный отпуск военнослужащим могут выплатить значительную компенсацию: кого это касается
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В период действия военного положения военнослужащие нередко не могут полностью использовать ежегодный отпуск из-за выполнения боевых и служебных задач. Из-за этого возникает распространенный вопрос: утрачивается ли право на неиспользованные дни отдыха. Законодательство предусматривает, что такие дни не сгорают, а при увольнении военнослужащий может либо использовать их до исключения из списков личного состава, либо получить за них денежную компенсацию. Причем выплата может охватывать не только текущий год, но и все предыдущие годы службы, если отпуск не был использован.

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Сколько дней отпуска имеют военнослужащие в период военного положения

В период действия военного положения военнослужащие имеют право на 30 календарных дней ежегодного основного отпуска. Однако из-за выполнения боевых и служебных задач воспользоваться им полностью удается не всегда.

В то же время неиспользованные дни отпуска не утрачиваются.

Когда можно получить компенсацию за неиспользованный отпуск

При увольнении военнослужащий имеет право:

  • использовать неиспользованный отпуск до исключения из списков личного состава;
  • получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни основного и дополнительных отпусков;
  • получить компенсацию не только за текущий год, но и за все предыдущие годы службы, если отпуск не был использован.

Как рассчитывают сумму компенсации

Размер денежной компенсации определяют исходя из размера денежного обеспечения по последней штатной должности военнослужащего.

Как получить выплату

Для получения компенсации военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части с просьбой выплатить денежные средства за неиспользованные дни отпуска.

Что необходимо проверить перед увольнением

Перед увольнением стоит убедиться:

  • сколько дней отпуска осталось неиспользованными;
  • предусмотрена ли выплата компенсации в приказе об увольнении.

Если компенсацию не начислили либо при расчете не учли все неиспользованные дни, целесообразно письменно обратиться к командованию воинской части с требованием устранить нарушение.

Право на ежегодный отпуск за военнослужащим сохраняется, а неиспользованные дни можно либо использовать перед увольнением, либо получить за них денежную компенсацию, в том числе за предыдущие годы службы.

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ВСУ военные армия военнослужащие отпуск

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