Штраф за неисправные стоп-сигналы: когда водителя могут наказать и можно ли ехать дальше

Что говорят ПДД о неисправных стоп-сигналах, когда разрешено продолжить движение и какое наказание предусматривает закон.

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Неисправные стоп-сигналы могут стать основанием для штрафа, однако далеко не всегда такая поломка означает, что эксплуатация автомобиля полностью запрещена. Правила дорожного движения предусматривают отдельный порядок действий для водителей в случае выхода из строя стоп-сигналов, а Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает ответственность за управление транспортным средством с техническими неисправностями. Рассказываем, какие требования действуют в отношении стоп-сигналов, когда разрешено продолжить движение и какое наказание грозит за такое нарушение.

Какими должны быть стоп-сигналы

Технические требования к стоп-сигналам определяет ДСТУ 3649:2010. Согласно стандарту, транспортное средство должно быть оборудовано как минимум двумя задними стоп-сигналами красного цвета. Они должны автоматически включаться при нажатии на педаль тормоза и работать на протяжении всего времени торможения.

Эти требования определяют, как должна функционировать система стоп-сигналов и каким техническим характеристикам она должна соответствовать.

Можно ли ехать, если стоп-сигналы не работают

В то же время сам факт неисправности стоп-сигналов не относится к перечню технических неисправностей, при которых Правила дорожного движения полностью запрещают эксплуатацию транспортного средства.

Эксплуатация транспортных средств с такой неисправностью разрешена, но с определенными особенностями.

В такой ситуации водитель может продолжить движение, однако обязан подавать сигнал торможения рукой в соответствии с пунктом 9.3 Правил дорожного движения. В частности, о намерении снизить скорость или остановиться следует предупреждать поднятой вверх левой рукой либо правой рукой, согнутой в локте под прямым углом.

Необходимо учитывать пункт 31.5 ПДД, который предусматривает:

В случае возникновения в пути неисправностей, указанных в пункте 31.4, водитель обязан принять меры для их устранения, а если это невозможно — двигаться кратчайшим путем к месту стоянки или ремонта с соблюдением мер предосторожности.

То есть ПДД не разрешают без ограничений продолжать эксплуатацию автомобиля. Водитель может только доехать до места ремонта или стоянки, если устранить неисправность на месте невозможно. При этом ручные сигналы, предусмотренные п. 9.3 ПДД, используются тогда, когда указатели поворота или стоп-сигналы не работают.

Какой штраф предусмотрен

Ответственность за управление транспортным средством с техническими неисправностями предусмотрена частью первой статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За первое такое нарушение предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

Если же в течение года водитель повторно совершит нарушение, предусмотренное статьей 121 КУоАП, ответственность усиливается. Санкция может составлять штраф от 850 до 1700 гривен, лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев либо административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Когда автомобиль могут задержать

В предусмотренных законом случаях полицейские также имеют право временно задержать транспортное средство. Такая мера применяется в соответствии со статьей 265-2 КУоАП, если для этого имеются предусмотренные законом основания. В случае временного задержания автомобиль может быть доставлен на специальную площадку или стоянку.

Водителям стоит регулярно проверять исправность внешних световых приборов, ведь даже незначительная техническая неисправность может стать основанием для привлечения к административной ответственности. Если же стоп-сигналы вышли из строя во время поездки, Правила дорожного движения обязывают водителя предупреждать других участников дорожного движения о торможении установленными ручными сигналами до устранения неисправности.

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