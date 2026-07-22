Сколько денег нужно для комфортной жизни за границей: украинцы назвали реальные суммы

Сколько тратят украинцы в Германии, Польше, Франции, Испании, Португалии и других странах: реальные бюджеты семей и тех, кто живет один.

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Переезд в другую страну заставляет пересмотреть привычный семейный бюджет. Помимо аренды жилья, приходится учитывать коммунальные платежи, продукты, транспорт, страхование, досуг, расходы на детей, домашних животных и многие другие ежедневные потребности.

Украинцы, которые уже длительное время живут за границей без социальных выплат, поделились собственным опытом и назвали суммы, которых, по их мнению, достаточно для комфортной жизни в разных странах.

Какие расходы называют украинцы в Германии

Среди ответов были и подробные примеры ежемесячного бюджета. Один из украинцев, проживающий в Германии, рассказал, что его расходы состоят из следующих основных статей:

аренда жилья — 750 евро;

коммунальные услуги — 250 евро;

электроэнергия — 80 евро;

парковка автомобиля — 60 евро;

автострахование — 80 евро;

топливо — 100 евро;

интернет — 70 евро;

мобильная связь — 50 евро;

продукты питания — 1200 евро;

адвокатская страховка — 50 евро;

налог на автомобиль — около 34 евро в месяц;

расходы на школу, ребенка, книги, кружки и лагеря — 400 евро;

досуг вне дома — 400 евро;

одежда — около 200 евро;

обслуживание автомобиля — около 42 евро в месяц;

средства гигиены — 70 евро;

радио и телевидение — 12 евро;

отпуск — примерно 333 евро в месяц.

По его словам, в целом на жизнь требуется около 4200 евро в месяц, не считая непредвиденных расходов, таких как ремонт автомобиля, поломка техники или другие крупные покупки.

В то же время другие украинцы отмечают, что расходы могут быть значительно ниже. Так, один из участников обсуждения сообщил, что для жизни одного человека в Германии ему достаточно 1600–1800 евро в месяц. В эту сумму входят сбережения, путешествия и посещение ресторанов.

Сколько стоит жизнь во Франции, Испании и Португалии

По словам украинцев, живущих во Франции, в небольших городах аренда жилья стоит примерно 500–800 евро в месяц, продукты — около 400 евро. Ужин в ресторане без алкоголя обходится примерно в 30 евро, бокал вина — около 10 евро, абонемент в спортзал — 40–90 евро, а маникюр — примерно 50 евро. В крупных городах расходы выше, а аренда комфортного жилья начинается примерно от 1000 евро.

Украинцы, проживающие в Испании, также поделились своими расчетами. По словам одного из участников обсуждения, для одного человека в Валенсии продукты обходятся примерно в 500–600 евро в месяц, а расходы на спорт и бьюти-услуги могут составлять еще 300–400 евро.

Другая семья сообщила, что в Испании семья из четырех человек и кота тратит около 3000 евро в месяц. В эту сумму входят аренда жилья, коммунальные услуги, продукты, интернет, телефон, топливо, одежда и развлечения.

Один из украинцев, живущий в Португалии вместе с женой, ребенком и собакой, отметил, что базовые семейные расходы составляют около 3500 евро в месяц, а еще до 500 евро приходится на дополнительные траты. Он также заметил, что раньше жил в Испании и Италии, и общий уровень цен там примерно одинаковый.

Какой бюджет нужен в Польше, Финляндии, Греции и Грузии

Украинцы, проживающие в Польше, рассказали, что семья из двух взрослых тратит примерно:

аренда жилья вместе с коммунальными услугами — около 900 евро;

продукты — 600–700 евро;

спортзал — 100 евро на двоих;

интернет и мобильная связь — 35 евро;

бьюти-услуги — около 150 евро;

развлечения — более 300 евро.

Отдельно семья планирует расходы на отпуск — примерно 1500–2000 евро.

Среди ответов были и примеры расходов на жизнь в Финляндии. По словам одного из украинцев, семья из двух человек тратит около 3000 евро в месяц, хотя для комфортной жизни желательно иметь 3500–4000 евро. В основные расходы входят аренда жилья, продукты, автомобиль, мобильная связь и другие повседневные платежи.

Также украинцы поделились опытом жизни в Грузии и Греции. По их словам, в Грузии аренда квартиры вместе с коммунальными услугами стоит около 1000 долларов, продукты, кафе и доставка — еще примерно 500 долларов, транспорт — 50–100 долларов, спортзал — около 50 долларов, а расходы на домашнего питомца — примерно 50 долларов в месяц.

В Греции, по словам участников обсуждения, аренда жилья может стоить около 600 долларов, что позволяет сократить общий семейный бюджет по сравнению с Грузией.

Сколько нужно для жизни в других странах

Украинцы также назвали ориентировочные ежемесячные суммы для комфортной жизни в других странах:

Балканы — примерно 1200 евро на одного человека;

Румыния — до 2000 евро;

Латвия — около 1500 евро;

США (Чикаго) — как минимум 5000 долларов для покрытия базовых расходов, 7000–8000 долларов — для комфортной жизни, а 10 тысяч долларов и более — для жизни без существенных финансовых ограничений.

Единого бюджета для жизни за границей не существует. Итоговая сумма зависит от страны, города, стоимости аренды жилья, состава семьи, наличия автомобиля, детей или домашних животных, а также личных привычек и образа жизни. Именно поэтому даже в пределах одной страны ежемесячные расходы могут существенно отличаться.

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