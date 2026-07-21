Домашнее насилие: когда суд может обязать обидчика пройти специальную программу

В определенных законом случаях суд может направить обидчика на прохождение специальной программы, которая имеет целью предотвратить повторное домашнее насилие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Домашнее насилие требует не только наказания виновного лица, но и мер, которые помогут предотвратить повторные случаи насилия. Одним из таких инструментов является специальная программа для обидчиков.

Как напомнили в Херсонском апелляционном суде, в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», программа для обидчиков представляет собой комплекс специальных мероприятий, который разрабатывается с учетом оценки рисков. Ее главная цель — изменить насильственную модель поведения человека, сформировать навыки ненасильственного общения, ответственное отношение к собственным действиям и их последствиям, а также способствовать построению здоровых отношений в семье и личной жизни.

Типовая программа утверждена приказом Министерства социальной политики Украины. Она состоит из нескольких этапов: диагностики, мотивационной работы и коррекции поведения. Во время прохождения программы специалисты помогают участникам осознать причины агрессивного поведения, научиться контролировать эмоции, отказаться от насильственных способов разрешения конфликтов и сформировать социально приемлемые модели взаимодействия.

Пройти программу можно как добровольно, так и по решению суда. Если человек желает изменить свое поведение, он имеет право самостоятельно обратиться к соответствующим специалистам. В то же время в случаях, определенных законом, суд может обязать обидчика пройти такую программу.

Законодательство предусматривает, что суд может направить лицо на прохождение программы сроком от трех месяцев до одного года. Реализацию таких программ обеспечивают специально подготовленные специалисты, прошедшие соответствующее обучение.

Когда суд направляет обидчика на прохождение программы

По делам об административных правонарушениях вопрос о направлении лица на прохождение программы для обидчиков урегулирован статьей 39-1 КУоАП. Согласно этой норме, в случае совершения домашнего насилия или насилия по признаку пола суд при решении вопроса о наложении административного взыскания вправе одновременно решить вопрос о направлении лица на прохождение соответствующей программы. Постановление суда, которым лицо направлено на прохождение программы, в трехдневный срок со дня вступления его в законную силу направляется субъекту, ответственному за выполнение таких программ.

При этом статья 173-2 КУоАП определяет состав административного правонарушения — совершение домашнего насилия, домашнего насилия в отношении ребенка, невыполнение срочного запретительного предписания либо несообщение о месте своего временного пребывания. Статья 173-6 КУоАП касается совершения насилия по признаку пола. Именно по делам по этим статьям суд должен оценить, имеется ли необходимость направить нарушителя на прохождение программы.

Кроме того, статья 283 КУоАП предусматривает, что постановление суда о наложении административного взыскания по делам, предусмотренным статьями 173-2 и 173-6 КУоАП, должно содержать обоснование необходимости либо отсутствия необходимости направления нарушителя на прохождение программы для лица, совершившего домашнее насилие или насилие по признаку пола, в соответствии со статьей 39-1 КУоАП.

Во время уголовного производства направление на прохождение программы для обидчиков может применяться судом как одна из ограничительных мер в соответствии со статьей 91-1 Уголовного кодекса Украины. Такая мера применяется в интересах потерпевшего лица одновременно с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, либо в случае освобождения лица от уголовной ответственности или наказания.

Чаще всего основанием для такой меры является совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 126-1 УК Украины — домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов, бывших супругов либо другого лица, с которым виновный состоит или состоял в семейных или близких отношениях.

В то же время понятие уголовного правонарушения, связанного с домашним насилием, является более широким, чем только статья 126-1 УК Украины. Согласно подходу Верховного Суда, таким может быть любое уголовное правонарушение, обстоятельства совершения которого содержат признаки домашнего насилия — физического, психологического, сексуального или экономического — независимо от того, указано ли это прямо в диспозиции соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины.

Поэтому на практике вопрос о направлении обидчика на прохождение программы может возникать не только по делам по статье 126-1 УК Украины, но и в уголовных производствах по фактам умышленных телесных повреждений, побоев и истязаний, угроз, незаконного лишения свободы, сексуального насилия либо других уголовных правонарушений, если они совершены в контексте домашнего насилия в отношении лица, которое состоит с виновным в семейных или близких отношениях. Такая оценка осуществляется судом с учетом конкретных обстоятельств дела.

Как реализуется программа для обидчиков

Роль суда в реализации программы заключается не в ее непосредственном выполнении, а в правовой оценке обстоятельств дела, определении необходимости применения такой меры, принятии соответствующего решения и направлении его для исполнения. Организация и обеспечение прохождения программ возлагаются на местные государственные администрации и органы местного самоуправления.

Суды первой инстанции, входящие в Херсонский апелляционный округ, активно применяют предусмотренные законом специальные меры в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию. В частности, при рассмотрении дел соответствующей категории суды оценивают не только обстоятельства совершенного правонарушения и вопрос ответственности лица, но и необходимость применения дополнительных мер, направленных на предотвращение повторного насилия. Одной из таких мер является направление обидчика на прохождение программы для лиц, совершивших домашнее насилие либо насилие по признаку пола.

Для Херсонской городской территориальной общины этот вопрос урегулирован на местном уровне. Распоряжением начальника Херсонской городской военной администрации от 24.07.2025 № 539р утверждена Программа для обидчиков в Херсонской городской территориальной общине на 2025–2026 годы. Это создает организационную основу для практического исполнения судебных решений о направлении лиц на прохождение такой программы.

Таким образом, программа для обидчиков — это не способ избежать ответственности, а дополнительный механизм воздействия на лицо, совершившее домашнее насилие либо правонарушение, связанное с ним. Ее цель — изменить поведение обидчика, снизить риск повторного насилия и усилить защиту пострадавших лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.