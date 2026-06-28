В Киеве взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, упавшую возле многоэтажного дома — фото

Опасный предмет выкопали из земли и транспортировали для дальнейшего уничтожения на специализированном полигоне.

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В Дарницком районе Киева взрывотехники изъяли боевую часть ракеты, упавшую прямо возле жилого многоэтажного дома. Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что полицейские эвакуировали жителей близлежащего дома, обеспечили охрану места происшествия и оцепили опасную территорию до прибытия взрывотехников.

«Специалисты взрывотехнической службы столичного главка полиции совместно со спасателями ГСЧС провели работы по изъятию боевой части ракеты. Опасный предмет осторожно выкопали из земли и транспортировали для дальнейшего уничтожения на специализированном полигоне», — заявили в полиции.

Напомним, в ночь на 28 июня российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

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