Выстрел в голову с близкого расстояния: попытки спасти потерпевшего или вызвать скорую помощь не исключают умысла на убийство

Сам факт вызова скорой помощи после выстрела не свидетельствует об отсутствии косвенного умысла — суды должны оценивать все обстоятельства дела в совокупности.

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе приговор, которым действия мужчины были переквалифицированы с убийства по неосторожности на умышленное убийство. Суд пришел к выводу, что при установленных по делу обстоятельствах направление заряженного пистолета в голову потерпевшей и произведенный выстрел не давали оснований для применения статьи 119 УК об убийстве по неосторожности.

Также КУС ВС подчеркнул, что вызов скорой помощи после происшествия или нежелание смерти потерпевшей сами по себе не исключают наличия косвенного умысла.

Обстоятельства дела

По материалам производства, мужчина незаконно хранил переделанный сигнальный пистолет, который ранее принадлежал его отцу. Вечером 6 февраля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта на кухне квартиры он направил пистолет в голову женщины и произвел выстрел. От полученного огнестрельного ранения потерпевшая скончалась.

Оболонский районный суд города Киева пришел к выводу, что доказательств умышленного лишения жизни нет, а выстрел стал следствием преступной небрежности. Поэтому суд переквалифицировал обвинение с ч. 1 ст. 115 УК на ч. 1 ст. 119 УК и назначил по совокупности преступлений 4 года лишения свободы.

Прокурор и представитель потерпевшей обжаловали этот приговор. Киевский апелляционный суд повторно исследовал часть доказательств, допросил обвиняемого, свидетеля, исследовал видеозапись с бодикамер сотрудников полиции и выводы баллистических экспертиз. После этого суд пришел к выводу, что местный суд неправильно применил закон об уголовной ответственности. Апелляционный суд установил, что обвиняемый направил пистолет в голову потерпевшей и нажал на спусковой крючок, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность смерти потерпевшей и сознательно допуская ее наступление. Именно поэтому его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК как умышленное убийство.

Доводы защиты

В кассационных жалобах осужденный и его защитник утверждали, что выстрел был случайным, а сам осужденный не знал, что найденный пистолет был переделан в огнестрельное оружие. Они также подчеркивали, что после выстрела мужчина вызвал полицию и скорую помощь, пытался оказать потерпевшей первую помощь, а потому, по их мнению, не имел умысла на лишение жизни. Кроме того, сторона защиты указывала, что апелляционный суд неправильно оценил доказательства и безосновательно переквалифицировал действия осужденного на умышленное убийство.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд согласился с выводами апелляционной инстанции.

Верховный Суд подчеркнул, что вопрос о форме вины не может решаться на основании отдельного доказательства. Суд должен оценивать всю совокупность установленных обстоятельств, в частности способ совершения деяния, использованное орудие, характер и локализацию ранений, поведение виновного до, во время и после происшествия, взаимоотношения между участниками, а определяющим является психическое отношение лица к последствиям своих действий.

При установленных по делу № 756/4936/22 обстоятельствах КУС ВС указал, что обвиняемый, находясь примерно в полутора метрах от потерпевшей, направил ствол заряженного пистолета ей в голову и произвел выстрел. Именно выстрел в голову находился в прямой причинной связи с наступлением смерти. При таких обстоятельствах Верховный Суд согласился с выводом апелляционной инстанции о том, что правовых оснований для квалификации действий по статье 119 УК не имелось.

Отдельно Суд обратил внимание, что версия защиты о случайном выстреле была опровергнута повторной судебно-баллистической экспертизой. Эксперты установили, что исследуемый пистолет не мог произвести выстрел без нажатия пальцем на спусковой крючок.

Не согласился Верховный Суд и с доводами о неосведомленности осужденного относительно того, что пистолет является огнестрельным оружием. Суд учел вывод эксперта о том, что конструктивные изменения оружия можно было установить при визуальном осмотре, а также показания самого осужденного, который сообщал, что осматривал пистолет, частично его разбирал и видел снаряженный патронами магазин. Это подтверждает вывод апелляционного суда о том, что осужденный осознавал, что хранит именно огнестрельное оружие.

Правовой вывод

Кассационный уголовный суд подчеркнул, что при наличии умысла на причинение смерти последующее поведение виновного не изменяет правовую квалификацию его действий. В частности, вызов медицинских работников, попытки спасти потерпевшего или нежелание его смерти сами по себе не исключают умышленной формы вины и не влияют на квалификацию, если лицо осознавало общественно опасный характер своих действий, предвидело возможность наступления смерти и сознательно допускало такие последствия.

Верховный Суд согласился, что в данном деле апелляционный суд правильно установил наличие у осужденного косвенного умысла, поскольку он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направил пистолет в голову потерпевшей, нажал на спусковой крючок, осознавал опасность своих действий, предвидел возможность смерти другого человека и сознательно допускал ее наступление.

По результатам кассационного рассмотрения Верховный Суд оставил кассационные жалобы без удовлетворения, а приговор Киевского апелляционного суда — без изменений.

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