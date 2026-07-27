Общественные объединения без статуса юридического лица: что нужно знать о регистрации, изменениях и прекращении деятельности

В Минюсте разъяснили, какие заявления, решения и сведения об учредителях необходимо подать для государственной регистрации общественного объединения без статуса юридического лица.

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Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило о порядке государственной регистрации общественного объединения без статуса юридического лица. В ведомстве также пояснили, какие документы необходимы для создания такого объединения, внесения изменений в его данные и прекращения деятельности.

Как регистрируется общественное объединение

В Министерстве юстиции отметили, что все больше граждан Украины объединяются для реализации социальных, культурных, волонтерских и других общественно значимых инициатив. Одной из организационных форм такой деятельности является общественное объединение без статуса юридического лица.

Информацию о порядке его государственной регистрации подготовил Сектор государственной регистрации общественных формирований в Херсонской области.

Государственная регистрация общественного объединения без статуса юридического лица осуществляется путем уведомления о его создании.

Какие документы необходимо подать

В соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» для государственной регистрации необходимо подать:

заявление о государственной регистрации общественного объединения без статуса юридического лица;

оригинал или нотариально заверенная копия решения о создании общественного объединения;

сведения об учредителях общественного объединения. Для физических лиц — фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии). Для юридических лиц — наименование, местонахождение и идентификационный код;

сведения о лице или лицах, уполномоченных представлять общественное объединение, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии), контактного телефона и других средств связи.

Как внести изменения в сведения

Для государственной регистрации изменений в сведениях об общественном объединении без статуса юридического лица необходимо подать:

заявление о государственной регистрации изменений;

оригинал или нотариально заверенную копию решения уполномоченного органа управления о внесении соответствующих изменений.

Если изменения касаются приостановления или прекращения членства лица в руководящем органе (кроме руководителя), дополнительно подается копия соответствующего заявления в уставный орган общественного объединения с отметкой о его принятии.

Как прекратить деятельность общественного объединения

Для государственной регистрации прекращения деятельности общественного объединения без статуса юридического лица необходимо подать оригинал или нотариально заверенную копию решения уполномоченного органа управления о самороспуске.

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