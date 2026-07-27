Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об ухудшении погодных условий.

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В понедельник, 27 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности — желтый). Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Днем 28 июля в северо-восточной части, большинстве центральных, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидаются грозы, в отдельных районах — град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Кроме того, 27–28 июля на реках в западных областях Украины (в бассейнах Прута, Сирета, Тисы и Днестра) поднимется уровень воды — ориентировочно на 20–100 см. В горах существует риск схода небольших селевых потоков. Объявлен I уровень опасности — желтый.

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