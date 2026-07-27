Пропустили срок оформления наследства: как восстановить свои права на имущество без суда

Если наследник на день смерти постоянно проживал вместе с наследодателем и не подал заявление об отказе от наследства, он считается принявшим его автоматически.

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Наследники, которые не успели принять наследство в установленный законом шестимесячный срок, не всегда теряют право на имущество. В ряде случаев оформить наследство можно без суда, а при наличии уважительных причин — через суд.

Согласно статье 1270 Гражданского кодекса Украины, наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении человека умершим.

В то же время закон предусматривает исключение. Если наследник на момент смерти наследодателя постоянно проживал вместе с ним и не отказался от наследства, он считается таким, что принял его автоматически. В таком случае обратиться к нотариусу для оформления свидетельства о праве на наследство можно и после завершения шестимесячного срока.

Если же наследник проживал отдельно, он обязан лично или через представителя подать нотариусу заявление о принятии наследства в установленный законом срок.

Отсутствие документов на квартиру, дом или земельный участок не должно быть причиной для промедления. В первую очередь необходимо подать заявление о принятии наследства, а недостающие документы можно предоставить позже.

Для открытия наследственного дела обычно нужны паспорт, идентификационный код, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем, а также завещание, если оно есть.

Если наследник не подал заявление в течение шести месяцев и не относится к лицам, которые автоматически приняли наследство, он считается таким, что не принял его. В таком случае наследственное имущество переходит к другим наследникам, которые своевременно оформили свои права. Если же наследников нет, имущество может быть признано выморочным наследством и перейти в собственность территориальной общины.

Восстановить право на наследство без судебного разбирательства возможно, если все наследники, которые уже приняли наследство, предоставят письменное согласие. После этого лицо, пропустившее срок, может обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.

Если такого согласия нет или других наследников не существует, придется обращаться в суд с иском об определении дополнительного срока для принятия наследства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», не все знают, что украинское законодательство позволяет составить завещание таким образом, чтобы его содержание до момента открытия наследства не было известно никому — даже нотариусу. Такая возможность предусмотрена Гражданским кодексом Украины и позволяет максимально защитить последнюю волю человека от постороннего вмешательства. Для этого достаточно самостоятельно подготовить текст документа, запечатать его в конверт и передать нотариусу по специальной процедуре. Такой документ называется секретным завещанием и имеет особый порядок удостоверения и хранения.