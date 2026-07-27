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Пропустили строк оформлення спадщини: як поновити свої права на майно без суду

16:23, 27 липня 2026 149
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Якщо спадкоємець на день смерті постійно проживав разом зі спадкодавцем і не подав заяву про відмову від спадщини, він вважається таким, що прийняв її автоматично.
Пропустили строк оформлення спадщини: як поновити свої права на майно без суду
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Спадкоємці, які не встигли прийняти спадщину протягом встановленого законом шестимісячного строку, не завжди втрачають право на майно. У низці випадків оформити спадщину можна без суду, а за наявності поважних причин — через суд.

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Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, спадщина має бути прийнята протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця або з дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення особи померлою.

Водночас закон передбачає виняток. Якщо спадкоємець постійно проживав разом зі спадкодавцем на момент його смерті та не відмовився від спадщини, він вважається таким, що прийняв її автоматично. У такому разі звернутися до нотаріуса для оформлення свідоцтва можна й після завершення шестимісячного строку.

Якщо ж спадкоємець проживав окремо, він зобов’язаний особисто або через представника подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини у встановлений законом термін.

Відсутність документів на квартиру, будинок чи земельну ділянку не повинна бути причиною для зволікання. Насамперед необхідно подати заяву про прийняття спадщини, а відсутні документи можна надати пізніше.

Для відкриття спадкової справи зазвичай потрібні паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть, документи про родинні зв’язки зі спадкодавцем, а також заповіт, якщо він є.

Якщо спадкоємець не подав заяву протягом шести місяців і не належить до осіб, які автоматично прийняли спадщину, він вважається таким, що не прийняв її. У такому випадку спадкове майно переходить до інших спадкоємців, які оформили свої права вчасно. Якщо ж спадкоємців немає, майно може бути визнане відумерлою спадщиною та перейти у власність територіальної громади.

Поновити право на спадщину без судового розгляду можливо, якщо всі спадкоємці, які вже прийняли спадщину, нададуть письмову згоду. Після цього особа, яка пропустила строк, може звернутися до нотаріуса із відповідною заявою.

Якщо такої згоди немає або інших спадкоємців не існує, доведеться звертатися до суду з позовом про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», не всі знають, що українське законодавство дозволяє скласти заповіт так, щоб його зміст до моменту відкриття спадщини не був відомий нікому — навіть нотаріусу. Така можливість передбачена Цивільним кодексом України й дає змогу максимально захистити останню волю людини від стороннього втручання. Для цього достатньо самостійно підготувати текст документа, запечатати його в конверт і передати нотаріусу за спеціальною процедурою. Такий документ називається секретним заповітом і має особливий порядок посвідчення та зберігання.

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