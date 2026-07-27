Майже третина громад України не запровадила туристичний збір — у ДПС пояснили, що планують змінити

ДПС працює над розширенням практики запровадження туристичного збору та посиленням співпраці з громадами.

фото: ДПС

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Державна податкова служба планує розширити практику запровадження туристичного збору в українських громадах, адже ці надходження залишаються на місцях і можуть спрямовуватися на розвиток територій. Про це повідомила Голова ДПС Леся Карнаух за підсумками зустрічі з очільницею Державного агентства розвитку туризму України Наталією Табакою.

За словами Карнаух, дедалі більше українців обирають подорожі країною, що сприяє розвитку внутрішнього туризму та підтримці місцевої економіки.

Водночас вона звернула увагу на роль туристичного збору, який сплачують під час проживання в готелях, садибах та інших закладах розміщення. Ці кошти надходять безпосередньо до бюджетів громад і можуть використовуватися для їхнього розвитку, тому ДПС зацікавлена в тому, щоб більше громад застосовували цей механізм.

«За підсумками І півріччя 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 174,9 млн грн туристичного збору. Зростання порівняно з минулим роком – 22,6 %. Загалом туристичний збір сплатили понад 6,1 тис. платників», – додала Леся Карнаух.

Вона наголосила, що потенціал надходжень від туристичного збору далеко не вичерпаний. Тому ДПС шукає нові механізми тісної взаємодії з місцевою владою та представниками туристичної галузі. В умовах децентралізації саме громади мають бути найбільше зацікавлені у розширенні кола податкових агентів і збільшенні надходжень, які працюватимуть на розвиток місцевої туристичної інфраструктури.

«Бо коли, за оцінками фахівців, 20-30 % ринку працює в «тіні» – це означає, що громади недоотримують кошти на реалізацію власних проєктів», – сказала очільниця ДПС.

Вона розповіла, що нещодавно ДПС розпочала пілотний проєкт з удосконалення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей. Це регулярний обмін даними, спільна аналітика, роз’яснювальна робота, методична підтримка та створення системи моніторингу ефективності.

«І я знаю, що цим досвідом вже зацікавилися інші громади. Бо це насамперед їхні гроші. Тому ми працюємо над тим, щоб кількість громад, які досі не запровадили туристичний збір, зменшувалася. Адже таких сьогодні майже третина від загальної кількості», – додала вона.

Податкова прагне максимально допомогти громадам зробити цей процес прозорим. Якісна аналітика, інформація щодо нарахованих та сплачених сум, податковий борг, пільги, переплати та інші показники – це те, що завжди готові надавати громадам.

Леся Карнаух зазначила, що одним із напрямів роботи є забезпечення однакових умов для всіх суб’єктів, які надають послуги з тимчасового розміщення. За її словами, це має сприяти добросовісній конкуренції, підтримці легального бізнесу та збільшенню надходжень до бюджетів громад. У цьому контексті вона відзначила важливість співпраці між ДПС та Державним агентством розвитку туризму України.

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