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Громадські об’єднання без статусу юрособи: що потрібно знати про реєстрацію, зміни та припинення діяльності

16:05, 27 липня 2026 98
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У Мін'юсті пояснили, які заяви, рішення та відомості про засновників необхідно подати для державної реєстрації громадського об’єднання без статусу юридичної особи.
Громадські об’єднання без статусу юрособи: що потрібно знати про реєстрацію, зміни та припинення діяльності
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Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало порядок державної реєстрації громадського об’єднання без статусу юридичної особи. У відомстві також пояснили, які документи необхідні для створення такого об’єднання, внесення змін до його відомостей та припинення діяльності.

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Як реєструється громадське об’єднання

У Міністерстві юстиції зазначили, що дедалі більше громадян України об’єднуються для реалізації соціальних, культурних, волонтерських та інших суспільно важливих ініціатив. Однією з організаційних форм такої діяльності є громадське об’єднання без статусу юридичної особи.

Інформацію щодо порядку його державної реєстрації підготував Сектор державної реєстрації громадських формувань у Херсонській області.

Державна реєстрація громадського об’єднання без статусу юридичної особи здійснюється шляхом повідомлення про його утворення.

Які документи потрібно подати

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації необхідно подати:

  • заяву про державну реєстрацію громадського об’єднання без статусу юридичної особи;
  • примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення про утворення громадського об’єднання;
  • відомості про засновників громадського об’єднання. Для фізичних осіб це прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для юридичних осіб — найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;
  • відомості про особу або осіб, уповноважених представляти громадське об’єднання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), контактного телефону та інших засобів зв’язку.

Як внести зміни до відомостей

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання без статусу юридичної особи необхідно подати:

  • заяву про державну реєстрацію змін;
  • примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін.

Якщо зміни стосуються зупинення або припинення членства особи у керівному органі (крім керівника), додатково подається копія відповідної заяви до статутного органу громадського об’єднання з відміткою про її прийняття.

Як припинити діяльність громадського об’єднання

Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання без статусу юридичної особи потрібно подати примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління про саморозпуск.

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документи Міністерство юстиції України

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