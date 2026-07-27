«Не боротьба, а повне викорінення»: Кабмін закликають змінити Антикорупційну стратегію до 2030 року

Автори ініціативи закликають Кабмін і НАЗК змінити Антикорупційну стратегію на 2026–2030 роки та орієнтувати її на кінцевий результат.

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Попри багаторічну боротьбу з корупцією, автори нової громадської ініціативи вважають, що державна антикорупційна політика досі більше зосереджена на управлінні ризиками та процедурних заходах, ніж на досягненні кінцевого результату. На цьому тлі до Кабінету Міністрів України подали електронну петицію із закликом закріпити викорінення корупції як головну стратегічну мету державної політики на 2026-2030 роки.

Що пропонують автори ініціативи

У тексті петиції зазначається, що процес боротьби з корупцією не повинен бути безкінечним процесом «управління ризиками» чи «проведення семінарів». На думку авторів, державні програмні документи мають містити чітку, безкомпромісну та кінцеву мету.

У зв’язку з цим вони звернулися до Кабінету Міністрів України та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з вимогою внести зміни до концептуальних засад державної антикорупційної політики.

Які зміни пропонується внести

Автори петиції №41/010394-26еп пропонують включити до проєкту Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2026–2030 роки» (Антикорупційної стратегії) норму, яка визначатиме викорінення (знищення) корупції наскрізною стратегічною метою для всіх без винятку секторів державного управління.

Також пропонується зобов’язати всі органи державної влади та органи місцевого самоврядування підпорядкувати свої галузеві програми цій меті. На думку авторів звернення, саме державні інституції повинні відповідати за розробку, фінансування та практичне впровадження ефективних антикорупційних механізмів, оскільки на це вони отримують бюджетні кошти.

Яку роль пропонують залишити громадськості

Окремо у петиції пропонується закріпити за громадянським суспільством виключно функцію незалежного контролю, моніторингу та оцінки фактичних результатів боротьби з корупцією.

Автори вважають, що громадськість не повинна виконувати роботу державних органів, а має здійснювати незалежний контроль за досягненням поставлених цілей.

Що зазначено у зверненні

У тексті петиції наголошується, що держава має звітувати не кількістю підготовлених документів, а реальними результатами у боротьбі з корупційними схемами.

«Держава повинна звітувати не кількістю створених паперів, а реальним знищенням корупційних схем. Вимагаємо радикального та безкомпромісного підходу до очищення країни!», — йдеться у тексті звернення.

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