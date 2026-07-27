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Не всі товари для наземних роботизованих комплексів звільняються від ПДВ – позиція ДПС

10:30, 27 липня 2026 70
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Державна податкова служба пояснила, що нове звільнення від ПДВ для наземних безпілотних систем не застосовується до окремих складових таких комплексів, навіть якщо вони постачаються за оборонними контрактами.
Не всі товари для наземних роботизованих комплексів звільняються від ПДВ – позиція ДПС
Фото: Центр інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ
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З 31 травня 2026 року в Україні після набрання чинності Закону № 4894, діє звільнення від податку на додану вартість для окремих товарів оборонного призначення. Однак Державна податкова служба у свіжій індивідуальній податковій консультації звернула увагу, що податкова пільга поширюється не на всі товари, пов’язані з наземними роботизованими комплексами.

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Пояснення стосується виробника дистанційно керованих бойових модулів, який звернувся до ДПС із запитанням щодо застосування нових норм Податкового кодексу після набрання чинності Законом №4894-IX.

Про які винятки йде мова, розповідаємо в матеріалі «Судово-юридичної газети».

Які товари звільняються від ПДВ

Підставою для звернення стала нова норма пункту 99-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, яка тимчасово, на період дії воєнного стану, звільняє від ПДВ операції з постачання наземних безпілотних систем. Йдеться про техніку, що класифікується у товарних групах 84, 85, 87, 90 та 93 УКТ ЗЕД, якщо одночасно виконуються визначені законом умови.

Зокрема, пільга застосовується у випадках, коли: постачання здійснюється за державними контрактами (договорами) з оборонних закупівель, кінцевими отримувачами є Міністерство оборони України, Збройні Сили України, інші військові формування, правоохоронні органи або інші визначені законом суб’єкти сектору безпеки й оборони.

Що саме запитував виробник

Компанія повідомила, що виготовляє дистанційно керовані бойові модулі (ДКБМ), які можуть використовуватися як стаціонарні бойові комплекси або встановлюватися на роботизовані наземні платформи. Крім готових бойових модулів, виробник також планує постачати окремі комплектуючі: акумуляторні батареї, механічні вузли, елементи живлення, запасні частини та інші деталі, необхідні для ремонту, технічного обслуговування чи модернізації бойових модулів. Саме тому підприємство попросило роз’яснити: чи поширюється звільнення від ПДВ на самі дистанційно керовані бойові модулі, чи можуть без ПДВ постачатися окремі комплектуючі до таких виробів.

Позиція ДПС

Насамперед, варто розрізняти, що безпілотна система – безпілотні авіаційні комплекси, безпілотні літальні апарати, безпілотні наземні (роботизовані) комплекси, безпілотні водні (плаваючі) комплекси. Безпілотний наземний (роботизований) комплекс – наземний рухомий або стаціонарний засіб, керування і контроль якого здійснюються дистанційно за допомогою спеціальної станції дистанційного керування, або який функціонує автономно за відповідною програмою.

Податкова служба підтвердила, що якщо дистанційно керований бойовий модуль за своїми технічними характеристиками фактично є наземною безпілотною системою та відповідає вимогам пункту 99-1 Податкового кодексу, його постачання за державними оборонними контрактами звільняється від оподаткування ПДВ.

Водночас ДПС зробила окремий акцент на комплектуючих. Податкова зазначила, що положення пункту 99-1 не поширюються на складові частини до таких бойових модулів. Тобто навіть якщо окремі вузли чи запасні частини використовуються виключно для ремонту або забезпечення роботи наземного роботизованого комплексу, це саме по собі не дає права застосовувати податкову пільгу.

Чому це важливо для виробників

Фактично податкова розмежувала готову наземну безпілотну систему та її окремі компоненти. Отже, виробники, які працюють за державними оборонними контрактами, можуть застосовувати звільнення від ПДВ лише до постачання самих роботизованих комплексів або бойових модулів, якщо вони відповідають вимогам Податкового кодексу. Натомість постачання запасних частин, деталей, вузлів чи інших комплектуючих навіть для тих самих виробів під дію податкової пільги не підпадає, якщо закон прямо не передбачає інше.

Саме на це ДПС рекомендує звернути увагу підприємствам, які виконують оборонні замовлення та планують використовувати податкові пільги при постачанні продукції для сектору безпеки й оборони.

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Публікації

Не всі товари для наземних роботизованих комплексів звільняються від ПДВ – позиція ДПС

Державна податкова служба пояснила, що нове звільнення від ПДВ для наземних безпілотних систем не застосовується до окремих складових таких комплексів, навіть якщо вони постачаються за оборонними контрактами.

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